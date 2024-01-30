"التحكم بأجهزتك بمجرد التفكير": إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان

قال مؤسس شركة "نيورالينك" إيلون ماسك، إن "أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة، الأحد المنصرم، وإنه يتعافى بشكل جيد، وتظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد"وتابع منفصل على منصة"إكس" إن "شريحة نيورالينك سيُطلق عليه اسم (تيليباثي)".

https://twitter.com/i/web/status/1752120395787116964 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأفادت "نيورالينك" على موقعها الإلكتروني بأن "الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم"

ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.