"التحكم بأجهزتك بمجرد التفكير": إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان

قال مؤسس شركة "نيورالينك" إيلون ماسك، إن "أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة، الأحد المنصرم، وإنه يتعافى بشكل جيد، وتظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد"وتابع منفصل على منصة"إكس" إن "شريحة نيورالينك سيُطلق عليه اسم (تيليباثي)".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .