الصين : فريق من العلماء بمرافقة باحث مصري يخترعون إنجاز علمي للتنبؤ باضطرابات الغلاف الجوي

استطاع فريق من العلماء في الصين بمشاركة باحث مصري شاب محمد فريشح، في اختراع طريقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باضطرابات الغلاف الجوي، مما سيكون له فوائد كبيرة لاستقرار أنظمة الملاحة العالمية وكذلك الاتصالات بالفضاء.

وتم نشر نتائج الدراسة قبل ساعات في مجلة "معاملات في علوم الأرض والاستشعار من بعد" الأميركية، والتي تعد أهم المجلات العلمية في ذلك المجال وتصدر عن منظمة (آي تربل إي IEEE) غير الربحية وأكبر منظمة مهنية تقنية في العالم تكرس جهودها لتطوير التكنولوجيا لصالح البشرية.

وأجريت الدراسة العملية على الطريقة الجديدة في معمل الاستشعار من بعد بكلية الجيوديسيا والجيوماتكس جامعة ووهان الصينية بمشاركة الباحث المصري محمد فريشح المنتمي في الأصل لجامعة بنها في القاهرة.

وقال محمد فريشح، إن "إشارات الأقمار الاصطناعية المختلفة سواء الخاصة بالملاحة (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) والتي تستخدم في تحديد المواقع مثل السفن، السيارات، الطائرات.. الخ، بالإضافة إلى الأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات والبث التلفزيوني، تمر جميعها من خلال الغلاف الأيوني بالجو"، حسب موقع سكاي نيوز.

العالم المصري الشاب محمد فريشح، تحدث مع موقع "سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل الدراسة وأهمية ما توصل إليه بالمشاركة مع الباحثين من الصين موضحا:

وأوضح العالم المصري ، أن "التغيرات والاضطرابات في الغلاف الأيوني تؤثر على هذه الإشارات وتسبب انقطاعها، خاصة أن عام 2024 سيشهد ذروة النشاط الشمسي (الدورة الشمسية تحدث مرة كل 11 عاما، والعام الحالي يمثل ذروة النشاط الشمسي للدورة الشمسية رقم 25)".