تكهنات وتساؤلات.. إيلون ماسك ينشر مقطع قصير غامض ويشوق متابعيه

شوّق الملياردير إيلون ماسك متابعيه على منصة إكس، الذي يبلغ عددهم أكثر من 171 مليوناً، بعد نشره فيديو قصير مقتضب خلف من خلاله حملة تكهنات وتساؤلات.

ونشر مالك موقع التواصل الشهير، اليوم الثلاثاء، مقطع قصير على حسابه رافقته موسيقى تشويقية، للوغو "إكس" مكتوب تحته "The everythin App"، أي تطبيق "كل شيء".