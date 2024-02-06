تكهنات وتساؤلات.. إيلون ماسك ينشر مقطع قصير غامض ويشوق متابعيه

شوّق الملياردير إيلون ماسك متابعيه على منصة إكس، الذي يبلغ عددهم أكثر من 171 مليوناً، بعد نشره فيديو قصير مقتضب خلف من خلاله حملة تكهنات وتساؤلات.

ونشر مالك موقع التواصل الشهير، اليوم الثلاثاء، مقطع قصير على حسابه رافقته موسيقى تشويقية، للوغو "إكس" مكتوب تحته "The everythin App"، أي تطبيق "كل شيء".

https://twitter.com/i/web/status/1754693877758587269 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الفيديو أشعل موجة من التعليقات على تلك التغريدة الغامضة والمقتضبة، حيث تساءل البعض إن كان هذا التطبيق سيمشل الدفع "Xpay" على غرار " Apple pay" .

فيما رأى أحد المعلقين الظرفاء أن "أعداء ماسك ومنافسيه يرتعدون خوفاً".

وكان الملياردير الأميركي المثير للجدل الذي تملك موقع "تويتر" الشهير 2022 أكد رغبته في تحويل تلك المنصة بشكل كامل.

وألمح مراراً إلى إطلاق ما سمّاه "تطبيقا لكل شيء" الذي يشمل إلى جانب "التغريد" ونشر مقابلات وتقارير صحافية، تقديم خدمات عديدة واسعة للمستخدم من ضمنها إمكانية الدفع والشراء إلكترونياً، على غرار تطبيق "wechat" في الصين وغيره من التطبيقات التي توصف عادة بالخارقة، لكثرة الخدمات التي تتضمنها.