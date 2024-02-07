الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة: مايكروسوفت تكشف النقاب عن عمليات سيبرانية إيرانية ضد إسرائيل

أصدرت شركة مايكروسوفت تقريرًا متعمقًا عن الأنشطة السيبرانية الإيرانية قبل وبعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، ووجدت أن إيران والمجموعات التابعة لها عملت بشكل رد فعل على الهجوم.

وعلى النقيض من تقارير وسائل الإعلام التابعة للدولة الإيرانية، فإن العديد من "الهجمات" التي أعقبت الهجوم مباشرة كانت إما كاذبة أو مواد قديمة. منذ ذلك الحين، ركزت إيران 43% من نشاطها السيبراني ضد إسرائيل، وهو ما يعادل أكثر من الأهداف الـ 14 التالية مجتمعة.

وتم وصف العمليات على ثلاث مراحل، تبدأ بشكل تفاعلي وباستخدام وسائل الإعلام الحكومية للإبلاغ عن معلومات مضللة. أما المرحلة الثانية فكانت "جميع الأيادي متعاونة" مع المزيد من المجموعات والجهات الفاعلة العاملة في إسرائيل، مع ما بدا وكأنه تنسيق أو أهداف حددتها طهران. والثالث كان "توسيع النطاق الجغرافي".

وكان الهدف الرئيسي لإيران هو استخدام عملياتها السيبرانية للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي والعالمي من خلال التلاعب أو التخويف .

وقد فعلت ذلك من خلال استهداف "الخلافات السياسية والاجتماعية"، وكثيراً ما ركزت جهودها حول الرهائن المائتين والأربعين الذين اختطفوا أثناء الهجوم الذي قادته حماس، أو الدعوة إلى عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل إحداث حالة من الارتباك أو فقدان الثقة.

Avshalom Sassoni/Flash90

من حيث الأرقام، زادت المجموعات الحكومية الإيرانية التي تتبعتها مايكروسوفت من تسعة في الأسبوع الأول من الحرب إلى 14 بعد أسبوع واحد فقط. وزادت عمليات التأثير من عملية واحدة كل شهرين إلى 11 في أكتوبر فقط. كما أشارت إلى زيادة بنسبة 42% في حركة المرور إلى المواقع الإلكترونية لطهران في الأسبوع الأول، مع الحفاظ على زيادة بنسبة 28% بعد شهر.

وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت الهدف الرئيسي، إلا أن الحلفاء الغربيين والعرب تعرضوا للضرب. ومن الأمثلة على ذلك مجموعة إيرانية استهدفت الحكومة البحرينية والمؤسسات المالية. وكان آخرها قيام مجموعة من الحرس الثوري الإيراني بضرب هيئة المياه الأمريكية في ولاية بنسلفانيا.

وكان الهجوم الإيراني الكبير الآخر هو قطع خدمات البث التلفزيوني، ودعم "مذيعة أخبار تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على ما يبدو" كجزء من حملة التأثير الإيرانية في المملكة المتحدة وكندا والإمارات العربية المتحدة. وسلطت مايكروسوفت الضوء عليه باعتباره "الأول" من نوعه من قبل المجموعات الحكومية في طهران.

وفي توقعاتها لعام 2024، توقعت مايكروسوفت المزيد من المتعاونين وزيادة التدمير في الهجمات الإيرانية التي ستكون أكثر استهدافًا، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أن إيران "ستختبر الخطوط الحمراء" مثل استهداف البنية التحتية الحيوية مثلما فعلت ضد مستشفى إسرائيلي ونظام مياه أمريكي.

علاوة على ذلك، حذر التقرير من أن "أطراف التهديد الإيرانية ستشكل تهديدات أكبر في عام 2024 للمدافعين عن الانتخابات" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. ذكرت مايكروسوفت أنه لم يعد هناك مجرد “مجموعات قليلة”.