يُعتقد أنها من أقارب الديناصورات .. العثور على أحافير لزاحف طائر باسكتلندا

أعلن علماء آثار، في بيان أمس الثلاثاء، أن بقايا أحافير لفصيل من الزواحف الطائرة من أقارب الديناصورات التي عاشت على الأرض قبل عشرات ملايين السنين عثر عليها على شاطئ في جزيرة سكاي في اسكتلندا.

وكشفت دراسة أكاديمية حول الاكتشاف أن البقايا، التي عثر عليها مكشوفة جزئيا على صخرة كبيرة، عبارة عن هيكل عظمي غير مكتمل يشمل أجزاء من الكتفين والأجنحة والساقين والعمود الفقري.