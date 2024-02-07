يُعتقد أنها من أقارب الديناصورات .. العثور على أحافير لزاحف طائر باسكتلندا

أعلن علماء آثار، في بيان أمس الثلاثاء، أن بقايا أحافير لفصيل من الزواحف الطائرة من أقارب الديناصورات التي عاشت على الأرض قبل عشرات ملايين السنين عثر عليها على شاطئ في جزيرة سكاي في اسكتلندا.

وكشفت دراسة أكاديمية حول الاكتشاف أن البقايا، التي عثر عليها مكشوفة جزئيا على صخرة كبيرة، عبارة عن هيكل عظمي غير مكتمل يشمل أجزاء من الكتفين والأجنحة والساقين والعمود الفقري.

https://twitter.com/i/web/status/1754786317907399019 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبحسب الباحثين، يظهر أن الهيكل الثلاثي الأبعاد الغير مكتمل لتيروصورات، الذي يعود إلى فترة تتراوح بين 166 و168 مليون سنة مضت، يقدم تصوّرًا جديدًا يشير إلى تنوع تاريخ هذه الديناصورات. ويعزى ذلك إلى ندرة الأحافير التي تعود إلى العصر الجوراسي الأوسط.

أشار العالم في مجال الحفريات، بول باريت، إلى أن الأدلة تظهر أن المجموعة المتطورة من الزواحف الطائرة، التي تنتمي إليها التيروصورات، ظهرت في فترة زمنية أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، وبسرعة انتشرت في جميع أنحاء العالم.

وأطلق العلماء اسم "سيوبتيرا إيفانسي" على هذا الفصيل من الزواحف المجنحة.

ذُكر في البيان أن اكتشاف هذا الفصيل يأتي كتكريم للدكتورة سوزان إيفانز نظير بحوثها الطويلة والمتخصصة في التشريح والأحافير، التي قامت بها على مدى سنوات في جزيرة سكاي.

قالت الدكتورة ليز مارتن سيلفرستون، عالمة الأحياء القديمة في جامعة بريستول، بشأن هذا الاكتشاف: "إنه يقربنا خطوة واحدة أكثر من فهم مكان وزمان تطور التيروصورات الأكثر تطورًا".