ما هي الفطريات المغزلاوية وما حقيقة دورها في مصرع جنديين إسرائيليين في قطاع غزة؟

تم الإعلان الأربعاء عن وفاة جندي إسرائيلي يخضع للعلاج من إصابة معقدة جراء القتال في غزة قبل شهرين، ولم يتمكن هذا الجندي من مقاومة إصابته بالإضافة بنوع من أنواع الفطريات التي حسمت أمر وفاته. وتعد هذه حالة الوفاة الثانية جراء الإصابة بفطريات الفيوزاريوم وسط الجنود الإسرائيليين، فماذا نعرف عنها؟

تسبب الفطريات المغزلاوية من عائلة الفيوزاريوم مجموعة واسعة جدًا من الالتهابات في جسم الإنسان. غير أن انتشارها في أجساد المرضى الذين يعانون من من كبت المناعة، وفق التقرير في معريف، يكون أكثر اتساعًا ويهدد الحياة، لا سيما إذا ما ترافقت معها إصابات جسدية.

غالبًا ما يتواجد الفطر في التربة الملوثة وعلى النباتات وفي الماء. يعتبر شديد المقاومة حتى في الظروف الجوية القاسية، وهو في "تنافس" مع أنواع الفطر الأخرى وعادةً ما يتفوق عليهم في قدرته على الصمود والانتشار. ونظرا لظروف الحرب التي يعيشها قطاع غزة على ما ترتب على ذلك من تدهور في الظروف الصحية والنظافة فقد وجدت هذه الفطريات مرتعا خصبا.

تسبب عدوى الفيوزاريوم التهابات في الجلد والعينين، ولكن بالإضافة إلى ذلك يمكن للفطريات أن تسبب عدوى واسعة النطاق في تجويف البطن، والتهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي، وعدوى صمامات القلب والمفاصل والعظام والدم. أما طريقة انتقال العدوى فقد تتم عن طريق استنشاق الجراثيم، أو من خلال ملامسة العينين أو ارتداء العدسات اللاصقة الملوثة، أو ملامسة الجروح، وخاصة الجروح المفتوحة.

تعتبر العدوى الفطرية الفيوزاريوم هي الأكثر عنفاً وتهديداً للحياة وتتراوح معدلات الوفيات حسب التقارير في الأدبيات العالمية من 20 إلى 70 بالمائة. ويُعرف عن فطر الفيوزاريوم مقاومته للعلاج الدوائي، وبالتالي فإن العلاج ضده يمثل تحديًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

يتم العلاج موضعيًا وعن طريق الحقن في الوريد، إذا استلزم الأمر. وقد تنطوي الأدوية المضادة للفطريات على مخاطر وقد تلحق الضرر بوظائف الكبد والكلى. وفي حالة الجرحى وضعاف المناعة، يكون الخطر أعلى وقد يؤدي إلى انهيار أجهزة الجسم الداخلية لدى المريض والموت المحقق.