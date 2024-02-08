علماء يكتشفون ظاهرة كونية مثيرة "يمكنها تدمير كافة أشكال الحياة على الأرض"

فحص باحثون مؤخرا المخاطر في أحداث "كيلونوفا" Kilonova (مستعر ماكرو) الفلكية القوية في الفضاء وهي عبارة عن تصادمات بين نجمين نيوترونيين (نجم مضغوط يتكون معظمه من النيوترونات). والكيلونوفا هي انفجارات في الفضاء تنتج إشعاعات نشطة مثل الأشعة السينية وأشعة جاما والأشعة الكونية.

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واستخدم البحث، الذي نشر في مجلة The Astrophysical Journal, المحاكاة الحاسوبية لنوذج تأثيرات الكيلونوفا على الأرض. في الماضي، كان علماء الفلك يميلون إلى الاعتقاد بأن الكيلونوفا آمنة نسبيًا، لكن الأبحاث كشفت أنه إذا حدثت الكيلونوفا بالقرب من كوكبنا، فإن الإشعاع الذي تنتجه يمكن أن يشكل خطرًا علينا.

ووجد الباحثون أن الأشعة السينية القادمة من الكيلونوفا لا يمكن أن تضر كوكبنا إلا إذا جاءت على مسافة 16 سنة ضوئية من الأرض. يمكن أن تكون أشعة جاما ضارة من مدى يصل إلى 13 سنة ضوئية، لكن جسيمات الأشعة الكونية عالية الطاقة يمكن أن تشكل تهديدًا من مدى يصل إلى 40 سنة ضوئية.

وهذا يعني أنه إذا وقع حدث الكيلونوفا في غضون 36 سنة ضوئية، فإنه يمكن أن يذيب الغلاف الجوي للأرض ويدمر كل أشكال الحياة عليها تقريبًا. لحسن الحظ، لا يوجد أي من الكيلونوفا بالقرب من هنا لذا فهي لا تشكل أي خطر حقيقي. أحد الأمثلة على الكيلونوفا التي تمت دراستها هو GW170817، الذي تم اكتشافه في عام 2017 وانفجر بقوة أقوى بآلاف المرات من المستعر العادي. لقد حدث ذلك على بعد 130 مليون سنة ضوئية من الأرض.

رغما من أنها نادرة جدا، الكيلونوفاهي حوادث قوية جدا. وفي الوقت نفسه، ونظرًا لنطاقها المحدود، فمن المحتمل أنها لن تشكل تهديدًا حقيقيًا لكوكب الأرض. وهناك أحداث أخرى، مثل التوهجات الشمسية أو اصطدام الكويكبات أو نيازك، لها فرصة أكبر لضرب كوكبنا، على سبيل المثال، الكويكب الذي ضرب الأرض قبل 66 مليون سنة وتسبب في انقراض جماعي.