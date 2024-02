علماء يكتشفون ظاهرة كونية مثيرة "يمكنها تدمير كافة أشكال الحياة على الأرض"

فحص باحثون مؤخرا المخاطر في أحداث "كيلونوفا" Kilonova (مستعر ماكرو) الفلكية القوية في الفضاء وهي عبارة عن تصادمات بين نجمين نيوترونيين (نجم مضغوط يتكون معظمه من النيوترونات). والكيلونوفا هي انفجارات في الفضاء تنتج إشعاعات نشطة مثل الأشعة السينية وأشعة جاما والأشعة الكونية.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .