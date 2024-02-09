المغرب يحصد ثلاث ذهبيات وفضية واحدة في النسخة الـ14 لمعرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط بالكويت

حصل المخترعون المغاربة المشاركون في منافسات النسخة الـ14 لمعرض الاختراعات الدولي في الشرق الأوسط الذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 فبراير/شباط الجاري بالكويت، على أربع ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضية واحدة)، وسط تنافس بين أكثر من 200 اختراع يمثلون أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية من بينها المغرب.

وفي السياق أعلن النادي العلمي الكويتي، عن أسماء الفائزين المغاربة ويتعلق الأمر بمحمد الوهابي، مهندس، ومحمد الوهابي،وإسماعيا أعرور طالب، من جامعة الرباط الدولية UIR، اللذين حصلا على الميدالية الذهبية على تصميم جهاز مولد طاقة محمول يعتمد على الطاقة الشمسية والطاقة الريحية في نفس الوقت، موجه للاستعمال الخارجي حيث لا يوجد مورد للطاقة.

كما فاز أحمد زوكار، مهندس من جامعة الرباط الدولية UIR- بالميدالية الذهبية على تصميم جهاز لمساعدة المرضى الذين أجروا عملية جراحية على الرجل على المشي، وفؤاد فقيري، مدير شركة ناشئة (startup)، الذي حصل على الميدالية الذهبية على تصميم جهاز لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة عن طريق تحويل طاقة الجاذبية والطاقة المغناطيسية إلى طاقة حركية، وبالتالي إنتاج طاقة كهربائية نظيفة.

وحصل عبد الله بوعلام ومحمد زمد، أستاذان بفؤاد فقيري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على الميدالية الفضية على تصميم جهاز غسيل الكلي محمول، يهدف منه حل مشكل توفير غسيل الكلي لأكبر عدد من المرضى وتحسين جودة الحياة للمرضى المصابين بمرض الفشل الكلوي المزمن.

وضمت هيئة محكمي المعرض نحو 60 محكما من الأكاديميين والمختصين في كافة المجالات العلمية، ويتم تصنيف الاختراعات المشاركة إلى 22 مجالا، تشمل المجالات العلمية والهندسية والطبية والنقل والزراعة والأمن والأجهزة الصناعية، والمجالات الرياضية والوسائل التعليمية والدعاية والإعلان وغيرها، وهي المجالات المتبعة نفسها لتصنيف الاختراعات في معرض جنيف الدولي للاختراعات.