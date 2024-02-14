إطلاق أطول كابل بحري في العالم لنقل الكهرباء النظيفة من الصحراء المغربية إلى بريطانيا بقيمة 1,7 مليار دولار

تستعد شركة XLCC البريطانية، للشروع فعليا، خلال الأسابيع الوشيكة، في عمليات تصنيع أطول كابل بحري في العالم، والذي سيربط بين المغرب والمملكة المتحدة، بطول 3800 كيلومتر، لضمان تزويد هذه الأخيرة بجزء كبير من حاجياتها من الكهرباء عن طريق الطاقة النظيفة التي يتم إنتاجها في الصحراء المغربية، بقيمة 1,4 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1,7 مليار دولار أمريكي.

وستتولى شركة XLCC الموجود مقرها في اسكتلندا، عمليات تصنيع 4 كابلات بحرية عملاقة من نوع HVDR، بتكليف من الشركة الأم Xlinks صاحبة المشروع، عن طريق مصنع "هندرستون" الموجود في اسكتلندا، والتي ستنقل 3,6 جيغاوات من الكهرباء إلى المنازل البريطانية يوميا بعد 6 سنوات من الآن، ما سيُغطي 8 في المئة من حاجيات الطاقة الكهربائية بالمملكة المتحدة.

وكانت شركة XLCC قد أعلنت في مايو/ايار من عام 2023، عن مشروع إنجاز الكابلات سينطلق في الأشهر الأولى من عام 2024، على أن يبدأ الإنتاج في 2026، وذلك في إطار المشروع البالغة قيمته 25 مليار دولار، والذي سيكون مرتبطا بحقول الطاقة الشمسية والريحية بالصحراء المغربية، بما يضمن الطاقة النظيفة لـ7 ملايين منزل في بريطانيا.

ويتماشى المشروع مع استراتيجية المغرب لتصدير الطاقة النظيفة مستقبلا، بالإضافة إلى خلقه 2000 منصب شغل قار و8000 فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى أنه أصبح من بين الأسباب الرئيسية في التقارب الاقتصادي والدبلوماسي بين الرباط ولندن، هذه الأخيرة التي وجهت أنظارها إلى المملكة كشريك رئيسي إثر مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت هذا المشروع كمشروع وطني، في سبتمبر/أيلول من عام 2023، وهو ما أعطاه دفعة جديدة ستسهل عليه عمليات التمويلات المطلوبة، نتيجة انسجامه مع خطط لندن للاعتماد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة، وفي نونبر من السنة نفسها حصلت شركة XLCC على تمويل بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني من مؤسسة عمومية في اسكتلندا.