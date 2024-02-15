واشنطن تعلن تفكيك شبكة قرصنة رقمية "للمخابرات الروسية" تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الخميس، إن "تهديدات الأمن القومي الخاصة بروسيا تتعلق بقدرات مضادة للأقمار الاصطناعية، وأن الولايات المتحدة اتخذت عدة إجراءات بينها الانخراط دبلوماسياً مع روسيا، في أول تأكيد رسمي للتقارير المتواردة بشأن نوع التهديد.

فيما أعلنت وكيلة وزير العدل الأمريكي ليزا موناكو في بيان، مساء اليوم الخميس، أن واشنطن فككت شبكة قرصنة إلكترونية للمخابرات الروسية، بعد يوم من "إثارة المخاوف في واشنطن بشأن قدرات روسية جديدة قيد التطوير تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي"، وتابعت "للمرة الثانية خلال شهرين، منعنا قراصنة رقميين ترعاهم دولة من تنفيذ هجمات إلكترونية تحت غطاء أجهزة اتصال بالإنترنت (راوتر) أميركية هشة".

جاء إعلان تفكيك الشبكة، بعد يوم من جدل أثير في واشنطن بشأن تهديد روسي للأمن القومي الأميركي متعلق بمعلومات استخباراتية أميركية بشأن "محاولات روسية لنشر سلاح نووي في الفضاء" مضاد للأقمار الاصطناعية.

وكانت الكونغرس قد ابلغ، أمس الأربعاء، حلفائه في أوروبا بمعلومات استخباراتية جديدة بشأن قدرات نووية روسية قد تشكل "تهديداً دولياً"، وفقاً لما ذكره مسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز"، فيما ذكرت مصادر أخرى أن تلك المعلومات تتعلق بمحاولات روسية لـ"وضع سلاح نووي في الفضاء

وقالت وزارة العدل إن عملية أجازها القضاء في يناير/كانون الثاني المنصرم أوقفت نشاط شبكة تشمل المئات من أجهزة الراوتر بالمكاتب الصغيرة والمنازل تسيطر عليها المخابرات الروسية، وتستخدم "لإخفاء مجموعة متنوعة من الجرائم وتنفيذها أحياناً".

وقال وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند "في هذه الحالة، لجأت أجهزة المخابرات الروسية إلى جماعات إجرامية لمساعدتها على استهداف أجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب، لكن وزارة العدل أحبطت مخططها".