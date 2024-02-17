شركة "البيت" الإسرائيلية تعلن موعد الكشف عن مسيرتها الجديدة والمتطورة، هذه ميزاتها

أعلنت شركة "أنظمة البيت" الإسرائيلية عن الظهور الأول لمسيراتها الجديدة والتي ستعرض في معرض سنغافورة للطيران 2024 الذي سيقام الأسبوع المقبل.

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شركة "البيت" ستعرض مسيرات تكتيكية جديدة، والمصممة لمواجهة التحديات المتطورة في صناعات الطيران والفضاء والأمن، تعمل هذه الطائرة المسيرة على توسيع نطاق الرحلة التشغيلية من خلال البنية الرقمية للجيل التالي والقدرة على المهام المتعددة والتنوع والقدرة على البقاء.

ووفقا لشركة "البيت" هذه المسيرات تتمتع بقدرة حمولة استثنائية، ومدى أكبر وسرعة طيران وقدرة على التحمل وكفاءه تشغيلية، كما تتيح منصتها المتعددة الوظائف أشكال حمولة مرنة تتناسب مع مختلف المهام البرية والجوية والبحرية المختلفة.