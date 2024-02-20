تحريك فأرة الحاسوب بمجرد التفكير .. إيلون ماسك يكشف مستجدات الشريحة المزروعة بالدماغ

كشف الملياردير إيلون ماسك حدوث تقدم كبير في حالة المريض الذي تم تركيب له شريحة دماغية وأنه يتعافى بشكل جيد، وذلك بعد إعلانه الشهر الماضي عن إجراء أول زرع شريحة أجرتها شركة "نيورالينك" الناشئة التي شارك في تأسيسها.

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وأكد ماسك أن أول مريض تم تركيب شريحة دماغية له يتعافى بشكل جيد ويمكنه الآن تحريك فأرة الحاسوب بمجرد التفكير

وأعلن ماسك مساء أمس الاثنين، أن المريض تعافى تماماً من دون أي آثار مرضية، مشيراً إلى أنه قادر على تحريك الفأرة حول الشاشة بمجرد التفكير، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضاف في حديثه على Spaces عبر منصة "إكس": "نحن نحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من الضغط على الأزرار من التفكير. وهذا ما نعمل عليه حالياً".

وتعد "نيورالينك" هي واحدة من مجموعات عديدة تعمل على ربط الجهاز العصبي بأجهزة الكمبيوتر، وهي جهود تهدف إلى المساعدة في علاج اضطرابات الدماغ والتغلب على إصابات الدماغ وغيرها من التطبيقات.

ويبلغ حجم جهاز "نيورالينك" حجم عملة معدنية كبيرة تقريباً، وهو مصمم ليتم زرعه في الجمجمة، مع توصيل أسلاك رفيعة جداً مباشرة إلى الدماغ.

وفي هذا السياق، قالت الشركة في إعلانها في سبتمبر/أيلول الماضي (2023)، إن الأسلاك سيتم وضعها جراحياً في منطقة من الدماغ تتحكم في نية الحركة، والهدف الأولي لما يسمى بواجهة الحاسوب الدماغية هو منح الأشخاص القدرة على التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح باستخدام أفكارهم وحدها.

فيما من غير الواضح مدى نجاح هذا الجهاز أو الواجهات المشابهة في العمل في النهاية، أو مدى أمانها.