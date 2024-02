تحريك فأرة الحاسوب بمجرد التفكير .. إيلون ماسك يكشف مستجدات الشريحة المزروعة بالدماغ

كشف الملياردير إيلون ماسك حدوث تقدم كبير في حالة المريض الذي تم تركيب له شريحة دماغية وأنه يتعافى بشكل جيد، وذلك بعد إعلانه الشهر الماضي عن إجراء أول زرع شريحة أجرتها شركة "نيورالينك" الناشئة التي شارك في تأسيسها.

https://twitter.com/i/web/status/1759295781196927438