روسيا تكشف عن المنظومة الدفاعية الأكثر تقدما ضد تهديدات الأجسام المسيرة

كشفت روسيا عن Stupor منظومة دفاع جوي متطور ضد الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة، وهي تعمل اعتمادا على نظام الذكاء الصناعي، ويمكنها الرصد بصورة اوتوماتيكية التهديدات الجوية وتحييدها.

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وذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أن هذا هو النظام الدفاعي الروسي الأكثر تقدمًا ضد التهديدات البرية والجوية والبحرية المسيرة، وكذلك تحت سطح البحر.

واختبر المهندسون الذين طوروا النظام تشغيله في أقصى شمال روسيا، في ظروف مناخية قاسية تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. وأفادت مجلة Army Recognition أن النظام الروسي الجديد Stupor يمكنها تحديد التهديدات ومعالجتها بسرعات عالية وبدقة كبيرة باستخدام الخوارزميات.

العملية مستقلة ولا تتطلب أي تدخل بشري. يحتوي النظام على أجهزة استشعار حديثة قادرة على الكشف على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات واعتراض التهديدات في دائرة نصف قطرها كيلومترين.