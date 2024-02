روسيا تكشف عن المنظومة الدفاعية الأكثر تقدما ضد تهديدات الأجسام المسيرة

كشفت روسيا عن Stupor منظومة دفاع جوي متطور ضد الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة، وهي تعمل اعتمادا على نظام الذكاء الصناعي، ويمكنها الرصد بصورة اوتوماتيكية التهديدات الجوية وتحييدها.

https://twitter.com/i/web/status/1762557860334960771