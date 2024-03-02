دلفين يفترس قرشاً .. مشهد نادر يذهل العلماء!

في واقعة غريبة أذهلت العلماء، أظهر مشهد في فيديو يمتد لأقل من دقيقتين لعملية سحق وخطف نفذها دلفين قاتل، حيث هاجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وابتلع ما تيسر له منها قبل أن يهرب سريعاً.

وكشف الخبراء أن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج موسيل في جنوب إفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان "الأوركا" وهي نوع من الدلافين.

إلى ذلك كشف الفريق كيف حدث الهجوم، ووصف الباحثون كيف أن رائحة كبد سمك القرش ومنظر نوارس عشب البحر أشارت كلها إلى حدوث عملية قتل حديثة.

وقال التقرير إن الحوت أمسك بالزعنفة اليسرى لسمكة القرش ودفعها للأمام عدة مرات قبل أن ينتزع أحشاءها في النهاية، وبعد دقائق شوهدت وفي فمها قطعة دامية من كبد القرش.

ويُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثاً يعد المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم.

ووثق الحدث الفريد من نوعه في 18 يونيو/حزيران 2023 في المجلة الإفريقية لعلوم البحار، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.