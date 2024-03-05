عطل عالمي في فيسبوك وانستغرام

أفادت تقارير في أنحاء العالم عن عطل عام في شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، وأفيد أن هذا العطل يؤثر على الشبكات الاجتماعية "ميتا" و Threads ومسنجر.

وبدأ العطل في شبكات التواصل الاجتماعي الساعة 17:20 حيث أفادت تقارير بأن المتصفحين في الولايات المتحدة لم ينجحوا بالارتباط مع حساباتهم.

هذا العطل يؤثر أيضا على تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع أنفسها، ولا زال من غير الواضح ما الذي أدى الى هذا العطل. مئات آلاف المتصفحين في أنحاء العالم ابلغوا في موقع downdetector عن العطل. غالبية الشكاوى كانت تتعلق بعدم النجاح بالارتباط مع فيسبوك وانستغرام.