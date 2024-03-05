بعد فقدان ماسك الرجل لقب الشخص الأغنى في العالم، من يحتل هذا الموقع الآن؟

لم يعد إيلون ماسك، رجل الأعمال في عالم التكنلوجيا ومالك شركة تيسلا، أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للأثرياء.

وخسر ماسك اللقب بسبب اللقب بسبب تراجع أسهم تيسلا بنحو 24% منذ بداية العام ونحو 7.2% يوم الاثنين من الأسبوع الماضي. الشخص الذي صعد إلى قمة القائمة هو مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي تفوق على كل من ماسك وبيرنار أرنو بيرنار، صاحب شركة لويس فيتون.

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ووفقا لبلومبرج، زادت ثروة بيزوس بمقدار 23 مليار دولار منذ بداية العام. وفي المقابل، تقلصت ثروة ماسك في الفترة نفسها بما لا يقل عن 31 مليار دولار. وتبلغ قيمة ثروة ماسك بعد تراجعات أسهم تيسلا 197.7 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة جيف بيزوس 200.3 مليار دولار. وتقدر قيمة ثروة أرنو بنحو 197 مليار دولار، بحسب بلومبرج.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2021 التي يكون فيها بيزوس على رأس قائمة أغنى الأشخاص في العالم. وفي السابق، كانت فجوة رأس المال بين بيزوس وماسك 142 مليار دولار لصالح ماسك. تعد كلتا الشركتين - أمازون وتسلا - جزءًا من "العظماء السبعة" - أبرز سبعة أسهم تكنولوجية في العالم، لكن بينما تضاعفت قيمة سهم أمازون منذ عام 2022، انخفض سهم تيسلا بنحو 50% منذ وصوله الى ذروته في عام 2022.

سبب التراجع الحالي لشركة تيسلا هو نشر البيانات الأولية التي بموجبها انخفضت شحنات الشركة في شنغهاي إلى أدنى مستوى خلال عام. ومن المتوقع أن يتلقى صافي ثروة ماسك ضربة كبيرة أخرى بعد إلغاء محكمة في ولاية ديلازير حزمة رواتب تيسلا البالغة 55 مليار دولار. وأصبح بيزوس أغنى شخص في العالم لأول مرة في عام 2017، عندما تفوق على ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس. وصعد إلى الصدارة مرة أخرى في عام 2021، عندما انطلقت أسهم أمازون بينما بدأت أسهم تيسلا تظهر تراجعا تدريجيا.