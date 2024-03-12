دونالد ترمب: "تيك توك يمثل تهديدا للأمن القومي، وحظره سيصيب الأطفال بالجنون"

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في اصريح لشبكة CNBC إن "تطبيق ’تيك توك’ يُمثّل تهديداً للأمن القومي، وأن حظْره سيضر ببعض الأطفال ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع فيسبوك الذي ينتقده بشدة"، وأضاف"لا أتطلع إلى مضاعفة حجم فيسبوك. وإذا حظرتم تيك توك، فسيكون فيسبوك وغيره، المستفيد الأكبر. وأعتقد أن فيسبوك يفتقر للأمانة بشدة".

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق شركة "ميتا" Meta، مالكة فيسبوك، لمنع وصوله إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير وكذلك إلى تطبيق"إنستغرام" بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني من عام 2021، قبل استعادة حساباته في فبراير/شباط من عام 2023.

وأشار ترمب أيضاً إلى أن "حظر ’تيك توك’ قد يؤثر على الشباب، هناك الكثير من الأطفال الصغار على تيك توك الذين سيصابون بالجنون بدونه. هناك الكثير من الأشياء الجيدة وهناك الكثير من الأشياء السيئة في تيك توك".