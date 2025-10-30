ظهور كلاب زرقاء يثير حيرة العلماء

بعد مرور ما يقرب من 40 عاماً على أحد أسوأ حوادث الطاقة النووية في التاريخ، عادت تشيرنوبيل إلى الأضواء العالمية، لكن هذه المرة لأسباب غير متوقعة: كلاب زرقاء بالكامل بدأت تتجول في المنطقة المشعة، ما أثار حيرة الباحثين، المعالجين، ومستخدمي الإنترنت.

Guillaume SOUVANT / AFPTV / AFP

بدأت الحكاية في أوائل أكتوبر 2025، عندما وصل أعضاء منظمة "كلاب تشيرنوبيل"، المختصة برعاية مئات كلاب الشوارع من نسل الحيوانات الأليفة المهجورة منذ 1986، لإجراء حملة تعقيم روتينية. وما بدأ كعمل اعتيادي تحول بسرعة إلى ظاهرة غريبة: تم رصد ثلاثة كلاب زرقاء بالكامل تتجول في المنطقة.

https://x.com/i/web/status/1983078367076192675 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكتب الفريق على إنستغرام: "أثناء مسح الكلاب للتعقيم، صادفنا ثلاثة كلاب زرقاء بالكامل… لا نعرف بالضبط ما يحدث"، وحصد المنشور أكثر من 330,000 مشاهدة خلال ساعات.

تحدث سكان المدينة المحلية بدهشة: "تساءل السكان لماذا كلابنا أصبحت زرقاء"، مشيرين إلى أن التحول حدث خلال أسبوع واحد فقط، حيث كانوا يرون الكلاب طبيعية قبل سبعة أيام فقط.

أثار التغيير السريع تكهنات واسعة على الإنترنت: هل هي طفرة جينية؟ هل أثرت الإشعاعات النووية أخيراً على الحيوانات؟ أم أن هناك صلة بـ الحرب في أوكرانيا؟

الفيديو المنتشر على إنستغرام شاهده مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم، والعديد منهم يحاولون حل لغز هذه الكلاب الزرقاء الغامضة.