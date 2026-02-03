إسبانيا تسجّل أول عملية زرع وجه من متبرعة حية قبل خضوعها للقتل الرحيم

أجرى مستشفى في برشلونة أمس (الاثنين) عملية زرع وجه تاريخية، حيث تبرعت المتبرعة بوجهها للتبرع به قبل خضوعها للقتل الرحيم، وهي المرة الأولى في العالم التي يتم خلالها فعل ذلك. وذكر بيان صادر عن مستشفى فال ديهيبرون المرموق أن العملية المعقدة تضمنت زرع أنسجة مركبة من الجزء المركزي للوجه، وتطلبت مشاركة نحو 100 متخصص، من بينهم أطباء نفسيون وأخصائيو مناعة.

منسقة زرع الأعضاء في المستشفى، إليزابيث نابس، صرّحت لوكالة "رويترز" أن المتبرعة أظهرت "درجة نضج تتركك مذهولًا. شخص قرر إنهاء حياته يكرّس إحدى أمنياته الأخيرة لشخص غريب ويمنحه فرصة ثانية بهذا الحجم".

المُتلقية، التي تم تحديد هويتها باسمها الأول فقط، كارما، عانت من انهيار أنسجة الوجه نتيجة عدوى بكتيرية ناجمة عن لدغة حشرة، الأمر الذي أثر على قدرتها على الكلام، والأكل، والرؤية. وقالت في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "عندما أنظر في المرآة في المنزل، أعتقد أنني بدأت أبدو أشبه بنفسي"، وأضافت أن تعافيها يتقدم بشكل جيد جدًا.