مع دمج الذكاء الاصطناعي: جوجل تكشف عن ميزات جديدة لمحرك البحث

كشفت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2024 المقام في هذه الأيام عن مستقبل محرك البحث في عصر الذكاء الاصطناعي. ستجعل الميزات الجديدة المحرك أكثر كفاءة، وستسمح للبحث ليس فقط بتوجيهك إلى الروابط - بل أيضاً للقيام بما يطلبه المستخدم، بدءًا من الإجابة على سؤال أو المساعدة في طلب المساعدة، من خلال البحث، التخطيط أو عملية العصف الذهني.

الميزة المسماة "ملخص النتائج المبني على الذكاء الاصطناعي" ستساعد المستخدمين الذين يحتاجون إلى إجابة سريعة ، لأنهم ببساطة ليس لديهم الوقت لربط كل قطع المعلومات التي وجدوها. مليارات المستخدمين قد جربوا الميزة حتى الآن ، كجزء من الخدمة التجريبية في Search Labs و Google ، حيث أشاروا إلى أن المستخدمين أفادوا أنه كان مناسبًا لهم الحصول على ملخص قصير للنتائج وروابط لمعلومات إضافية.

بدءًا من اليوم ، ستكون الميزة متاحة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا ، وقريبًا - لبلدان أخرى حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون قريبًا بإمكاننا تخصيص ملخص النتائج بحيث يتضمن تفسيرات أكثر بساطة أو تفصيل. الإصدار الجديد سيظهر في Search Labs، والخيار سيكون متاحًا للبحث باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

في المثال الذي عرضته غوغل، سألت المستخدمة عن موقع أفضل استوديو لليوغا في محيطها - وقام محرك البحث بتفكيك البيانات إلى مواضيع فرعية، وعرضها للمستخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد محرك البحث جوجل في تخطيط البرامج والوجبات والعطلات. على سبيل المثال - عند البحث عن "قائمة وجبات لثلاثة أيام لمجموعة من الأشخاص مع وجبات سهلة التحضير" - ستحصلون على برنامج أساسي مع مجموعة متنوعة من الوصفات من جميع أنحاء الإنترنت.

إذا كنتم ترغبون في تغيير شيء ما، يمكنكم ببساطة طلب من Google تنفيذ التغييرات المطلوبة، مثل استبدال وجبة بوجبة نباتية. يمكن تحويل هذه البيانات إلى مستند docs أو إلى البريد الإلكتروني. التخطيط للوجبات والعطلات متاح الآن باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

سيتيح ميزة أخرى للمستخدم إجراء جلسات عصف فكري على جوجل، باستخدام الذكاء الاصطناعي المولد، الذي سينتج للمتصفحين صفحة نتائج منظمة تسهل عليهم العثور على المحتوى ذي الصلة. ستتم تقسيم نتائج البحث إلى فئات، تحت عناوين فريدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. في البحوث الإنجليزية في الولايات المتحدة، سيكون من الممكن رؤية هذه الصفحات النتائج، عند البحث عن مصادر الإلهام.

تجديد آخر يتعلق بمعالجة المعلومات من الفيديو، كجزء من تحسين البحث البصري. الآن، سيتمكن المستخدمون من طرح الأسئلة باستخدام مقاطع الفيديو. "البحث باستخدام الفيديو" سيكون متاحا قريبا لمستخدمي Search Labs الذين يبحثون باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، وسيصل فيما بعد إلى مناطق أخرى.