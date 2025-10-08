فاز العلماء سوسومو كيتاغاوا من اليابان، وريتشارد روبسون من أستراليا، وعمر ياغي من الولايات المتحدة، بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، تقديرًا لمساهمتهم في تطوير الأطر المعدنية العضوية (Metal–Organic Frameworks)، حسبما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الأربعاء.

وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار)، يتقاسمها الفائزون الثلاثة، إلى جانب ما تحمله الجائزة من مكانة علمية عالمية مرموقة.

قال رئيس لجنة نوبل للكيمياء، هاينر لينكه، خلال مؤتمر صحفي، إن العلماء الثلاثة "ابتكروا مواد جديدة كليًا، تحتوي على تجاويف واسعة يمكن تشبيهها بغرف فندق صغيرة، تسمح بدخول الجزيئات الضيف وخروجها بحرية".

وأضاف أن "كمية صغيرة من هذه المواد يمكن أن تكون مثل حقيبة هيرميون في سلسلة هاري بوتر – قادرة على تخزين كميات هائلة من الغاز داخل حجم صغير جدًا".

تطبيقات ثورية في البيئة والطاقة

تُستخدم الأطر المعدنية العضوية التي طورها العلماء في تخزين الغازات السامة واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، كما تتيح استخلاص المياه من هواء الصحراء، ما يجعلها من الابتكارات الواعدة في مكافحة تغيّر المناخ وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

ويشار إلى العالم عمر مُؤنس ياغي عالم كيمياء يحمل الجنسية السعودية والأمريكية، أردني من أصل فلسطيني ولد في عمان عام 1965.

من هو العالم من أصول فلسطينية عمر ياغي؟

ووفقا للمعومات المتوفرة عنه فإنه أستاذ كرسي جيمس ونيلتجي تريتر للكيمياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وعالم منتسب في مختبر لورانس بيركلي الوطني، والمدير المؤسس لبيركلي. المعهد العالمي للعلوم، وعضو منتخب في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم وكذلك الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم ليوبولدينا.

وياغي حاصل على مرتبة رقم 2 في قائمة أشهر وأفضل العلماء والمهندسين في العالم للفترة ما بين 1998 – 2008. مُنح الجنسية السعودية، بموجب أمرٍ ملكيٍّ في 11 نوفمبر\تشرين ثاني 2021. حصل على جائزة نوابغ العرب عام 2024م.

عن الجائزة وخلفيتها

تُمنح جائزة نوبل للكيمياء منذ أكثر من قرن، وهي من الجوائز التي أسّسها المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي كان كيميائيًا وجمع ثروته من اختراعه لمادة الديناميت في القرن التاسع عشر. ورغم أن جائزة الكيمياء غالبًا ما تُظلّلها شهرة جوائز نوبل في مجالات الفيزياء والسلام والآداب، فإنها كرّمت عبر التاريخ اكتشافات كبرى مثل الانشطار النووي وتسلسل الحمض النووي DNA.

وفي العام الماضي، فاز بالجائزة العلماء الأميركيان ديفيد بيكر وجون جامبر والبريطاني ديميس هاسابيس، تقديرًا لأبحاثهم في فك شيفرة بنية البروتينات وتصميمها، وهو ما أدى إلى تطورات بارزة في مجال تطوير الأدوية.