المؤتمر السري الذي شارك به نجل نتنياهو بحضور وزير تركي

شارك أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مؤتمر سري مغلق نظّمه المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس في بلدة زيفلد بتيرول، بمشاركة وزراء من دول مختلفة، أمراء من مملكة البحرين، ومليارديرات عالميين.

المشاركون، وبينهم وزير المالية التركي، وقعوا على اتفاق سرية يمنع تسريب محتوى النقاشات، التي تناولت ملفات حساسة بينها الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأوروبي، والصراع في الشرق الأوسط — وذلك عشية اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وبحسب مجلة Profil وموقع الشومريم، حضر المؤتمر أيضاً المدير التنفيذي السابق لـ"غوغل" إريك شميت، ورجال أعمال بارزون.

نتنياهو الابن يعمل حالياً في شركة Group 11 المتخصصة في التكنولوجيا الأمنية، التي يديرها المستثمر الإسرائيلي دوفي فرنسيس، أحد المقربين من كورتس ومؤسس شركة DREAM مع شاليف حوليو، مبتكر برنامج NSO الشهير.

فرنسيس رفض التعليق على تفاصيل المؤتمر بحجة التزامه باتفاق السرية، فيما امتنعت عائلة نتنياهو عن الرد.