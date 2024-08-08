لن يتم إنقاذ رواد الفضاء العالقين في الفضاء حتى العام المقبل لهذا السبب

أزمة في الفضاء: من المتوقع أن يبقى رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز في محطة الفضاء الدولية حتى أوائل عام 2025، حيث سيتمكنان من العودة بمركبة سبيس إكس الفضائية المملوكة لإيلون ماسك. وكما ذكرنا، ناقش المسؤولون في وكالة ناسا وشركة بوينغ، الشركة المصنعة للمركبة الفضائية التي انطلقت عليها المركبتان في يونيو/حزيران الماضي، مسألة ما إذا كانت مركبة ستارلاينر آمنة بما يكفي لإعادتهما إلى الأرض، بينما تدعي بوينغ أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. أعلنت ناسا أنها تعمل على خطة احتياطية.

وذكر مسؤولون كبار في الوكالة أن هناك احتمالية أن تتم محاولات لإقناع ماسك بإطلاق كبسولة واحدة إلى الفضاء الشهر المقبل، مع توفر مقعدين، مما سيسمح لبوتش ويليامز بالعودة إلى الأرض.

ويشار إلى أنه تم إطلاق الاثنين في بداية شهر حزيران/يونيو وكان من المفترض أن يعودا إلى الأرض بعد حوالي عشرة أيام - لكن عودتهما تأجلت عدة مرات بسبب أعطال فنية في المركبة الفضائية، والتي تم اكتشافها بالفعل أثناء الرحلة. ومن بين أمور أخرى، تسرب الهيليوم وأعطال في نظام الدفع، مما أثار العديد من المخاوف بشأن سلامة رواد الفضاء.