"من أكثر الأمراض فتكا بالعالم" :بحث إسرائيلي يكتشف علاجا مبتكرا يساعد مرضى سرطان البنكرياس ويخفف آلامهم

نشرت دراسة إسرائيلية جديدة أجريت في مركز شيبا الطبي هذا الأسبوع في المجلة الدولية المرموقة لانسيت للأورام Lancet Oncology ، الرائدة عالميًا في مجال السرطان. أشرف على الدراسة الدكتور يعقوب لورانس، مدير معهد الإشعاع في مركز السرطان في شيبا، وتتعامل الدراسة مع طريقة علاجية جديدة لتخفيف الألم لدى مرضى سرطان البنكرياس باستخدام الأشعة المركزة.

سرطان البنكرياس هو سابع أكثر أنواع السرطان شيوعا في إسرائيل، وهو في تزايد مستمر ويعتبر في بعض الأحيان السرطان الأكثر فتكا في العالم. وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية وجمعية السرطان، يتم اكتشاف حوالي 900 مريض جديد كل عام. وهو مرض وراثي لحوالي 5% إلى 10% من المرضى. إذا تم تشخيص سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة، فيمكن علاجه عن طريق الجراحة.

الألم الشديد هو أحد خصائص سرطان البنكرياس، وذلك بسبب قرب البنكرياس من العصب المركزي المعروف بـ’عصب الضفيرة الهضمية’ "Plexus Celiac" ، ولدي الأورام في البنكرياس اتجاه للضغط أو التغلغل في هذا العصب، مما يسبب آلامًا شديدة. هذا الألم يتسبب في المعاناة للمرضى ويؤثر على أداء وظائفهم وجودة حياتهم. حتى الآن، كانت العلاجات المعترف بها لهذه الآلام من خلال أدوية مسكنة للألم أو في حالات شديدة حيث يكون الألم مقاومًا للأدوية - العلاج الجراحي - حقن مواد التخدير مباشرة في عصب الضفيرة الهضمية وتعطيله (Celiac Block).

تجدر الإشارة إلى أن 125 مريضًا شاركوا في الدراسة الدولية تلقوا علاجًا لمرة واحدة بجرعة عالية من الإشعاع لعصب الضفيرة الهضمية. وأفاد 53% منهم عن انخفاض كبير في الألم نتيجة العلاج وتحسن كبير في نوعية حياتهم.