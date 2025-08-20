"أمريكا، لقد عدنا": البيت الأبيض يُطلق حسابًا رسميًا على تيك توك

قد يعجبك أيضًا -

أطلق البيت الأبيض حسابًا رسميًا على تيك توك أمس (الثلاثاء) لنشر رسائله إلى أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة. وفي غضون ساعات قليلة، حصد الحساب 61 ألف متابع.

مع ذلك، يخشى المشرعون في واشنطن من وقوع بيانات المستخدمين الأمريكيين في أيدي الحكومة الصينية، نظرًا لكون تيك توك منصة مملوكة للصين. في هذه المرحلة، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط في صفقة يشتري بموجبها مستثمرون أمريكيون التطبيق من "بايت دانس"، الشركة الصينية الأم لتيك توك.

بالأمس، نشر الحساب الجديد (البيت الأبيض) مقطع فيديو أوليًا يظهر فيه ترامب وهو يُعلن "أنا صوتك"، وكتب: "أمريكا، لقد عدنا. ما أخبار تيك توك؟"

يُحب الرئيس ترامب هذا التطبيق الشهير، ويُنسب إليه الفضل في الدعم الذي حظي به بين الناخبين الشباب في الولايات المتحدة عندما هزم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.