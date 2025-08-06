دون الحاجة لتطبيق: الميزة الجديدة التي ستصل إلى واتساب

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من المحتمل جدًا أنكم تعرفون شخصًا واحدًا على الأقل لا يستخدم واتساب لأي سبب من الأسباب - وقد تعبتم بالفعل من محاولة إقناعهم بتنزيل التطبيق. قد يكون هذا سبب لكم المتاعب أكثر من مرة، إذ يجب أن تتذكروا نقل التحديثات لهم من المجموعات المختلفة، وأيضًا إيجاد طريقة لإرسال التفاصيل إليهم.

المدونة WabetaInfo، التي تنشر تحديثات حول ميزات واتساب، نشرت اليوم (الأربعاء) تفاصيل عن تحديث جديد، متوفر حالياً لمستخدمين في بعض نسخ البيتا للتطبيق، وقد يحل هذه المشكلة.

كما ذُكر، ووفقاً للنشر، حصلت الميزة على اسم "Guest Chats"، ومعناها أنه سيكون بالإمكان الدردشة مع شخص آخر دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق، بل فقط من خلال الدخول إلى رابط. رغم أنه لا حاجة للتسجيل، إدخال رقم هاتف أو تثبيت أي شيء على الجهاز، إلا أن المحادثة لا تزال مشفرة من طرف إلى طرف، مثل أي محادثة عادية في التطبيق.

مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه ميزة أساسية جدًا – لا توجد وسائط، لا محادثات صوتية، لا مجموعات، ولا ملفات أو رموز تعبيرية.

لا يزال من غير الواضح متى، أين ولأي أجهزة ستكون الميزة متاحة، لكن على الأقل في الوقت الحالي هي فعالة في نسخ تجريبية أولية. ما هو مؤكد - في اليوم الذي ستكون فيه متاحة لجميع المستخدمين، من المتوقع أن تصبح مفيدة وشعبية بشكل خاص.