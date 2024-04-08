سلاح الجو الإسرائيلي يفتتح سربا جديدا من الطائرات بدون طيار

استقبلت قاعدة بالماحيم الجوية حدث افتتاح سرب جديد للطائرات بدون طيار. سيقوم سرب "Battering Ram" رقم 147 بتشغيل المركبة الجوية بدون طيار "Star". تم افتتاح السرب كجزء من توسيع قوات الطائرات بدون طيار "ستار" في القتال والتغييرات في تنظيم مصفوفة الطائرات بدون طيار.

IDF Spokesperson

وتقوم الطائرات بدون طيار بتنفيذ غارات مختلفة ومهام جمع معلومات استخباراتية في الجنوب والشمال والضفة الغربية طوال ساعات النهار.

عقب قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء تومر بار على الحدث بالقول: "هذا وقت حرب، وقت تاريخي. نحن نفتتح السرب 147، وهو إضافة هائلة للقوة. في هذه الحرب العادلة، برمتها "تُظهِر مصفوفة الطائرات بدون طيار كفاءتها العملياتية وفعاليتها التشغيلية العالية للغاية. فقد قُتل الآلاف من نشطاء حماس، كما قامت بمجموعة من مهام جمع المعلومات الاستخبارية، وعملت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بمرونة لمدة نصف عام تقريبًا في الحرب".

IDF Spokesperson

قائد قاعدة بالماحيم الجوية العميد. الجنرال عمري دور قال: "مصفوفة الطائرات بدون طيار هي في طليعة الأنشطة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي وتنفذ مهام جمع المعلومات الاستخبارية وتسجيل اللقطات الجوية وتنفيذ الضربات بالتعاون مع القوات البرية في العمليات البرية. على مدى الأشهر الستة الماضية، تم استخدام المصفوفة "لقد تكيفت وتغيرت بسرعة وتلاءمت مع احتياجات هذا الوقت. هذا، مع إظهار الاحتراف، وبدء الاتصال والشراكة العميقة مع القوات البرية".