كان صيف عام 2024 هو الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض، وهي حقيقة تزيد من فرص أن يصبح العام هو الأكثر سخونة الذي سجلته البشرية، وفقًا لتقرير اليوم (الجمعة) في وكالة أسوشييتد برس. يبدو مألوفا بالنسبة لكم؟ ربما يرجع ذلك إلى أن الرقم القياسي المحطم للأرض قد تم تسجيله آخر مرة في العام الماضي فقط.

وفقًا لخدمة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس، بلغ متوسط صيف الأرصاد الجوية الشمالي - يونيو ويوليو وأغسطس - 16.8 درجة مئوية (62.24 درجة فهرنهايت)، وفقًا لكوبرنيكوس. وهذا أعلى بمقدار 0.03 درجة مئوية من الرقم القياسي القديم المسجل في عام 2023. وتعود سجلات كوبرنيكوس إلى عام 1940، لكن السجلات الأمريكية والبريطانية واليابانية التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر تظهر أن العقد الماضي كان الأكثر سخونة منذ إجراء القياسات المنتظمة - و ربما في حوالي 120 ألف عام، وفقًا لبعض العلماء.

كان شهر أغسطس من عام 2024 و2023 هو الأكثر دفئًا في العالم حيث بلغت درجة الحرارة 16.82 درجة مئوية (62.27 درجة فهرنهايت). كانت في شهر يوليو المرة الأولى منذ أكثر من عام التي لم يسجل فيها العالم رقما قياسيا، بعد عام 2023 مباشرة، ولكن لأن يونيو 2024 كان أكثر دفئا بكثير من يونيو 2023، كان هذا الصيف بأكمله هو الأكثر سخونة، وفقا لمدير كوبرنيكوس كارلو بونتيمبو.

وقال ستيفان رامستورف، عالم المناخ في معهد بوتسدام لأبحاث المناخ، والذي لم يشارك في الدراسة: "ما تشير إليه هذه الأرقام هو كيف تشدد أزمة المناخ قبضتها علينا". وأضاف: "مع ارتفاع درجات الحرارة، ربما كانت نقطة الندى - إحدى الطرق العديدة لقياس رطوبة الهواء - عند ذروتها هذا الصيف أو بالقرب منها في معظم أنحاء العالم".

وقال عميد البيئة بجامعة ميشيغان وعالم المناخ جوناثان أوفرباك: "كل هذا يترجم إلى المزيد من البؤس في جميع أنحاء العالم، حيث بدأت أماكن مثل فينيكس تشعر وكأنها ’شواء مغلق ومرتفع’ لفترات أطول وأطول من العام". . وشهدت مدينة أريزونا أكثر من 100 يوم من الطقس الذي بلغت فيه درجة الحرارة 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية) هذا العام. وأشار إلى أنه "مع موجات الحر الأطول والأشد حدة يأتي بأشكال أكثر حدة في بعض الأماكن، هطول أمطار وفيضانات أكثر شدة في أماكن أخرى. وأصبح تغير المناخ واضحا للغاية، ومكلفا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله".

وقالت جنيفر فرانسيس، عالمة المناخ في مركز وودويل لأبحاث المناخ في كيب كود، إن هناك طوفانًا من الطقس المتطرف مع الحرارة والفيضانات والحرائق والرياح القوية والعنيفة والخطيرة. وقالت: "مثل الأشخاص الذين يعيشون في منطقة حرب مع دوي القنابل المستمر وضجيج البنادق، أصبحنا أصمون لا نسمع عما ينبغي أن يكون أجراس الإنذار وصفارات الإنذار للقصف الجوي".

"في حين أن بعض درجات الحرارة القياسية في العام الماضي كانت بسبب ظاهرة النينيو - وهي ظاهرة احترار طبيعي مؤقت لأجزاء من وسط المحيط الهادئ تؤدي إلى تغير الطقس في جميع أنحاء العالم - فقد اختفى هذا التأثير، مما يدل على أن المحرك الرئيسي هو تغير المناخ على المدى الطويل الناجم عن البشر من حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي.