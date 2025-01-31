مخصصة لمهام المراقبة في المناطق شديدة التحصين: الصين تطور طائرة مسيرة جديدة أسرع من الصوت

أعلنت الصين عن تطوير فئات جديدة من الطائرات المسيرة الأسرع من الصوت، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزته الصين في قدرات طائرات المراقبة، وتشترك هذه الطائرات دون طيار في العديد من المزايا مع MD-22، بما في ذلك هياكل الطائرات بأجنحة على شكل دلتا وذيول عمودية مائلة، وهي مصممة لتلبية متطلبات مهام الاستطلاع في الأراضي المعادية.

وصُممت هذه الطائرات لإطلاقها من طائرات أخرى، مثل حاملات الطائرات H-6M، وهي مخصصة لمهام المراقبة في المناطق شديدة التحصين، وتعتبر قدرتها على العمل على ارتفاعات عالية وسرعات تفوق سرعة الصوت أمراً بالغ الأهمية لتعزيز قدرتها على البقاء ضد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

ويشبه هذا تطوير طائرات الاستطلاع الأميركية SR-71 والسوفيتية MiG-25R/RB في الحرب الباردة، والتي كانت قادرة على تحقيق سرعات تتجاوز 3 ماخ مع الحفاظ على قدرة عالية على البقاء.

ومقياس "ماخ" هو وحدة قياس سرعة الأجسام التي تسير بسرعات فائقة مثل الطائرات النفاثة، ويعادل 1062.17 كيلومتر.

وكشفت وثائق وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، التي رفعت عنها السرية في أبريل 2023، أن الجيش الصيني "على الأرجح" بدأ تشغيل أول طائرة دون طيار للمراقبة العسكرية فرط صوتية في العالم.

ويتوقع أن توجه هذه التجربة العملياتية، استثمارات الصين المستقبلية في منصات أكثر تقدماً ذات أدوار موسعة. وتسلط المواصفات الفنية للطائرة MD-19، الضوء على مكانتها كتطور مهم في المركبات الأسرع من الصوت.

ويبلغ طول الطائرة الصغيرة بين 8 و 11 متراً، وهي قادرة على الوصول إلى سرعات أعلى من 5 ماخ والعمل على ارتفاعات قريبة من الفضاء، كما تتميز بهندسة ديناميكية هوائية متقدمة.