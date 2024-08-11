أول بحث عن المختطفين الإسرائيليين الذين عادوا من أسر حماس: هذه أبرز الأعراض والمشاكل الصحية والنفسية التي يعانون منها

نُشر مقال لباحثي مركز شنايدر حول أوضاع الأطفال والنساء العائدين من أسر حماس في المجلة العلمية الدولية "Acta Paediatrica".

وتشير المجموعة البحثية بشكل أساسي إلى المختطفين الذين تم إطلاق سراحهم خلال شهري تشرين ثاني/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر 2023، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وبعد نحو 50 يومًا في أسر حماس، وتم علاجهم في قسم العائدين التابع لمركز شنايدر.وفي إطار هذا القسم، تم علاج معظم الأطفال الذين عادوا إلى إسرائيل من أسر حماس. ومنهم من بقي في القسم بضعة أيام، ومنهم عدة أسابيع، حسب رغبتهم وطلبهم.

خلال مكوثهم في قسم العائدين في شنايدر، التقى العائدون مع عائلاتهم، مع عسكريين وفريق متعدد التخصصات، الذي ارتبط بهم، وأحاطهم بغطاء طبي، تمريضي ونفسي اجتماعي، وقدم لهم إحساسًا أنهم في بيتهم ،ويعيشون بحرية، أمن، ثقة، وحب بكل الطرق الممكنة.

هذه الدراسة هي الدراسة الأولى التي تصف المعطيات الجسدية والسلوكية لدى الأطفال وأمهاتهم في الفترة التي تلي الأسر مباشرة. وأجرى البحث فريق طبي من مركز شنايدر شارك في علاج العائدين.

وبحسب الدراسة، فإن النتائج الهامة التي لوحظت عند وصول العائدين إلى المستشفى شملت: فقدان كبير في الوزن، وصدمات نفسية، ومضاعفات سوء النظافة، وإصابات الشظايا أثناء الهجوم. كما جاءت الفحوصات المخبرية للدم والبراز إيجابية للملوثات المختلفة..

وبحسب الباحثة الدكتورة نوعا زيف، طبيبة كبيرة في قسم العائدين: "من المهم أن نتذكر أن هذه النتائج تتعلق بالفترة التي تلت الأسر مباشرة، ولا تشمل المتابعة المطلوبة والعواقب طيلة الوقت. ويمكن القول أن أكثر الجوانب المزعجة التي عايشناها كفريق طبي بين العائدين هي الجوانب النفسية. لقد رأينا بشكل رئيسي حزنًا كبيرًا وصدمة نفسية. وشهد العديد منهم فظائع مثل قتل واختطاف أحبائهم".

وختموا :"هناك حاجة إلى متابعة طويلة الأمد لفهم العواقب الطبية والنفسية للأسر. ونأمل ألا يستخدم أحد المعلومات التي تم جمعها في هذه المقالة. لا يتعين على الأطفال التعامل مع هذا النوع من الأشياء، ولا حتى في أسوأ كوابيسهم. نحن نصلي من أجل عودة المختطفين الآخرين ونأمل أن تتاح لنا الفرصة لفتح قسم العودة مرة أخرى".