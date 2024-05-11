اكتشاف مذهل تحت سطح الأرض: بقايا كوكب قديم تروي قصة تكوين القمر

ويعتقد العلماء أن هذا الاصطدام الكوني قد أدى إلى امتصاص الأرض لكوكب "ثيا"، تاركاً وراءه بقايا قشرته ووشاحه مدفونة في الوشاح السفلي للأرض.

i24NEWS
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هذه الصورة المقدمة من NOAA / NASA في صورة القمر الصناعي بتاريخ 31 مايو 2018 تظهر نصف الكرة الغربي للأرض في الساعة 12:00 ظهرًا. بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 20 مايو 2018،
هذه الصورة المقدمة من NOAA / NASA في صورة القمر الصناعي بتاريخ 31 مايو 2018 تظهر نصف الكرة الغربي للأرض في الساعة 12:00 ظهرًا. بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 20 مايو 2018،NOAA/NASA via AP, File

كشفت دراسة علمية حديثة عن اكتشاف مذهل تحت سطح الأرض، حيث عثر العلماء على بقايا كوكب قديم يعتقد أنه اصطدم بالأرض منذ مليارات السنين، تاركاً دليلاً على هذا الحدث الكوني في كتلتين ضخمتين تحت القارات والمحيطات.

وتشير الدراسة إلى أن هاتين الكتلتين، اللتان تُعرفان باسم "المناطق منخفضة السرعة كبيرة الحجم"، هما في الواقع بقايا كوكب "ثيا" الذي اصطدم بالأرض مكوناً القمر.

وتميزت هاتان الكتلتان، اللتان تم اكتشافهما لأول مرة في الثمانينيات، بحجمها الضخم، حيث بلغت حجم قارات بأكملها ونحو ضعف حجم القمر. كما تتميزان بارتفاع نسبة الحديد فيهما، مما أدى إلى تمرير الموجات الزلزالية عبرهما بمعدل أبطأ.

ويعتقد العلماء أن هذا الاصطدام الكوني قد أدى إلى امتصاص الأرض لكوكب "ثيا"، تاركاً وراءه بقايا قشرته ووشاحه مدفونة في الوشاح السفلي للأرض.

وتُعد هذه الدراسة بمثابة اكتشاف علمي هام يقدم نظرة ثاقبة على تاريخ تكوين الأرض والقمر، ويعيد كتابة فهمنا لنشأة النظام الشمسي.

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