اختراق علمي : إكتشاف مؤشرات حياة واضحة خارج المجموعة الشمسية

أعلن باحثون اليوم (الخميس) أنهم رصدوا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي إشارات لا لبس فيها على وجود حياة خارج نظامنا الشمسي. وأشاروا إلى أنهم تعرفوا في الغلاف الجوي لكوكب غريب على بصمات كيميائية تشكلها الغازات - التي يتم إنشاؤها على الأرض من خلال العمليات البيولوجية.

تم اكتشاف الغازين - ثنائي ميثيل الكبريتيد (DMS) وثنائي ميثيل الكبريتيد (DMDS) على كوكب يسمى K2-18 b، ويتم إنتاجهما على الأرض بواسطة الكائنات الحية، وخاصة الحياة الميكروبية مثل العوالق النباتية البحرية - الطحالب. وبحسب الباحثين فإن الاكتشاف يشير إلى أن الكوكب المعني قد يحتوي على حياة ميكروبية.

ومع ذلك، أكدوا أنهم لا يعلنون عن اكتشاف كائنات حية حقيقية، بل عن اكتشاف توقيع حيوي محتمل - وهو مؤشر على عملية بيولوجية - وأن النتائج يجب أن تدرس بحذر، مع الحاجة إلى المزيد من الرصد والمراقبة.