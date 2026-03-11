حفل حقيقي أم فيديو من صنع الذكاء الاصطناعي؟ حتى الخبراء غير متأكدين. فيديو انتشر على الشبكة في اليوم الأخير يعرض مشهداً غريباً لكنه ليس مستحيلاً - "طهران شهدت عرض ولاء علني غير عادي، حيث اجتمع مؤيدون حتى يقسموا الولاء لمجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد الذي عينته إيران"، هكذا ذكرت شبكة الأخبار الهندية Newsx التي تبث بالإنجليزية. "في منعطف غير متوقع، لم يكن مجتبى حاضراً بشكل شخصي. وخلال مراسم التعيين: بدلاً من القائد من لحم ودم، عرض على الجمهور مجسم كرتوني بالحجم الطبيعي لمجتبى خامنئي. ومن غير الضروري القول إن المتابعين لم يتأخروا في التعليق السخرية من هذا المشهد لـ'قائد من كرتون'."

في فيديو الذكاء الاصطناعي يظهر رجل متحمس يرفع شخصية مجتبى الورقية على المنصة، والذي لا يستطيع كبح دموعه من المنظر المؤثر. في الشبكة، طبعًا، لم ينتظروا للتحقق واستغلوا الفرصة للسخرية من القائد الجديد، الذي على ما يبدو أُصيب في الهجوم الأولي للجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة ولم يُرَ وجهه منذ ذلك الحين.

مجموعة من مقاطع الفيديو للذكاء الاصطناعي التي تُحاكي ترامب "يرمي القمامة"، ماركو روبيو وزير الخارجية يجلس بجانب مجسم الكرتون للذكاء الاصطناعي، نكات عن أن مجتبى بالفعل مُسطح بعد عملية للجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة في طهران، وغيرها الكثير. إليكم ما كان لدى الإنترنت قوله عن الوريث المستقبلي:

توثيق الحادثة، على ما يبدو:

https://x.com/i/web/status/2031428024550265203 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

زوايا إضافية لنفس الحادثة تزيد من الغموض:

https://x.com/i/web/status/2031403975921066166 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

المتصفّحون لم ينتظروا - آية الله المسطَّح:

https://x.com/i/web/status/2031546746183066050 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ترامب يرمي القمامة، وماركو روبيو يندم؟

https://x.com/i/web/status/2031503544017461330 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد ارتبك المتصفحون من مقطع فيديو آخر لشخصية الكرتون المزيّفة. تم إلصاق صورة خامنئي الكرتونية على مقطع فيديو للرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي قبل حوالي عام، عندما دعا مقدمة قناة فوكس نيوز لورا إنغهام إلى مكتبه.

https://x.com/i/web/status/2031574244518408519 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

حتى تاكر كارلسون لم يتمكن من الحضور إلى الحفل:

https://x.com/i/web/status/2031513178027196623 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

لمن يريد نشاطًا مع الأطفال:

https://x.com/i/web/status/2031542613967253671 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وبالطبع حماية البيئة أمر مهم، لا تنسوا إعادة تدوير آية الله في النهاية: