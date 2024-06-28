لمواكبة سباق الذكاء الاصطناعي: إسرائيل تعتزم إنشاء "كمبيوتر خارق"

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية درور بين، إن "الحكومة تخصص ميزانية قدرها 250 مليون دولار لبرنامج وطني للذكاء الاصطناعي، يضم الحكومة وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية، وسيجري تنفيذ 60 في المئة منه في 2024، على أن يكتمل في عام 2027، ويُحتمل أن يكون ذلك بتمويل أكبر" مشيرا إلى أنه ستطرح،في يوليو/ تموز الوشيك، مناقصة لإنشاء أول "كمبيوتر خارق"، لضمان البقاء بين الرواد العالميين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، على حد وصفه.

تمثل التكنولوجيا 20 في المئة من الناتج الاقتصادي لإسرائيل التي تُعد على نطاق واسع واحدة من أكبر مراكز التكنولوجيا في العالم.

وأضاف بين، في معرض حديثه في مؤتمر للذكاء الاصطناعي، إنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي صديق لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، فإنه "يمكن أن يتحول إلى عدو، إذا لم يكن هناك تحرك لمواكبته، نظراً لأن الذكاء الاصطناعي تقنية سريعة التطور"، وتابع"هدفنا هو التأكد من حفاظ إسرائيل على ريادتها وترتيبها ومكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي في العالم"، موضحاً أن "بناء كمبيوتر خارق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حاسم في هذا الصدد".

وأكد درور بين على أنه "عندما ترغب شركة أو باحث في مجال التكنولوجيا المتقدمة في تدريب نموذج كبير، يتعين عليهم شراء وقت في السحابة، (لأنه) لا يوجد مركز بيانات محلي يحتوي على كمية كبيرة من وحدات معالجة الرسومات، ليكون قادراً على تدريب تلك النماذج هنا. الكمبيوتر الخارق سيكون متاحاً للباحثين والشركات بسعر أقل من تكلفة السوق".