جائزة نوبل في الطب ستُمنح لثلاثة باحثين على هذا الاكتشاف

أعلنت لجنة جائزة نوبل اليوم (الاثنين) أن ثلاثة باحثين - اثنان أمريكيان وياباني - هم الفائزون بجائزة نوبل للطب لعام 2025. كما ذُكر، هذه هي الجائزة الأولى التي تُمنح هذا العام، ومن المتوقع أن تُعلن باقي الجوائز خلال الأسبوع، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة القادم مع الإعلان عن جائزة نوبل للسلام.

فاز الثلاثة - ماري إي. برونكو، وفريد ​​رامسديل، وسيمون ساكوغوتشي - بالجائزة لاكتشافاتهم المتعلقة بمفهوم "التحمل المناعي المحيطي"، الذي يمنع الجهاز المناعي من إلحاق الضرر بالجسم. في الواقع، عملوا في مجال أمراض المناعة الذاتية، واكتشفوا كيفية الحفاظ على الجهاز المناعي تحت السيطرة، ومنعه من الإضرار بأعضاء الجسم المختلفة.

كما هو معروف، في العام الماضي تم منح الجائزة لغاري روبكون وفيكتور أمبروز اللذَين اكتشفا الميكرو-RNA. الاثنان اكتشفا الجزيئات الصغيرة في عام 1993 ودرسا دورها في تنظيم تعبير الجينات.