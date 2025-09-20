هجوم سيبراني على مطارات في أوروبا: تأخيرات وإلغاء رحلات جوية

قد يعجبك أيضًا -

هجوم إلكتروني عطّل اليوم (السبت) عمل عدة مطارات مركزية في أوروبا، من بينها هيثرو في لندن، بروكسل وبرلين، وتسبب بتأخيرات وإلغاء رحلات جوية.

شركة "Collins Aerospace"، التي توفر أنظمة تسجيل الوصول وصعود الطائرة لعدد من شركات الطيران في مطارات مختلفة حول العالم، تواجه عطلاً فنياً قد يؤدي إلى تأخيرات للمسافرين المغادرين - هذا ما أفاد به مطار هيثرو في لندن يوم السبت، بعد أن حذر من تأخيرات متوقعة.

الهجوم عطّل عمل الأنظمة الآلية، بحيث بقيت متوفرة فقط عمليات تسجيل الدخول وصعود الطائرة اليدوية، كما ورد في موقع مطار بروكسل. "لهذا تأثير كبير على جدول الرحلات، ولسوء الحظ سيؤدي ذلك إلى تأخيرات وإلغاء رحلات. مزود الخدمة يعمل لمعالجة المشكلة ويحاول حلها بأسرع وقت ممكن".

طُلب من المسافرين الذين كانت رحلتهم مُقررة ليوم السبت من قبل المطارات المتضررة التأكد من تفاصيل السفر مع شركات الطيران قبل الوصول إلى المطار.

قال متحدث باسم مطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، إنه لم يتأثر بالعطل. كما أفاد مصدر في مركز مراقبة العمليات بمطار زيورخ أنه لم تُسجل أي تأثيرات على نشاطه.