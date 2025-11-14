استهدف قراصنة يشتبه أنهم مدعومون من الحكومة الصينية شركات كبرى وحكومات أجنبية، خلال حملة قرصنة نُفِّذت في سبتمبر/أيلول المنصرم، استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وأشارت إلى أن "الحملة ركزت على عشرات الأهداف، وشملت مستوى من الأتمتة لم يسبق أن رصدته فرق الأمن السيبراني في ’أنثروبيك’، وفق ما نقلته عن جاكوب كلاين، رئيس وحدة استخبارات التهديدات في الشركة.

وأوضح كلاين أن القراصنة استخدموا الذكاء الاصطناعي لسنوات في مهام محددة، مثل إعداد رسائل التصيد الاحتيالي أو مسح الإنترنت بحثاً عن أنظمة معرّضة للثغرات، لكن في هذه الحملة كان 80% إلى 90% من الهجوم مؤتمتاً بالكامل، مع تدخُّل بشري محدود للغاية عند نقاط اتخاذ القرار. وأضاف"نفَّذ القراصنة هجماتهم حرفياً بنقرة زر واحدة، بأقل قدر من التدخل البشري".

وذكرت الصحيفة أن "أنثروبيك" نجحت في تعطيل هذه الحملات، وحظرت حسابات القراصنة، لكن ذلك لم يمنع حدوث ما يصل إلى أربع عمليات اختراق ناجحة. وفي إحدى الحالات، طلب القراصنة من أداة Claude للذكاء الاصطناعي التابعة للشركة الاستعلام من قواعد البيانات الداخلية واستخراج البيانات بشكل مستقل.

وتابع كلاين: "كان التدخل البشري في بعض النقاط الحرجة فقط، حيث كانوا يقولون: (نعم، استمر) أو (لا، لا تستمر)، أو (شكراً على هذه المعلومات)، أو (هذا لا يبدو صحيحاً، هل أنت متأكد؟)".

ولفت التقرير إلى أن جمع مهام الاختراق في هجمات شبه مستقلة يمثّل خطوة جديدة ضمن اتجاه متزايد لأتمتة الهجمات السيبرانية، ما يمنح القراصنة سرعة ونطاقاً أكبر.

وخلال الصيف، رصدت شركة الأمن السيبراني Volexity قراصنة يُشتبه في أنهم مدعومون من الصين، يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي لأتمتة أجزاء من عملية اختراق استهدفت شركات ومؤسسات بحثية ووكالات غير حكومية.