الأتراك يستيقظون على قرار بحظر دخولهم لمنصة انستغرام، هل يوجد علاقة لهذا القرار مع إغتيال إسماعيل هنية؟

حظرت تركيا مواطنيها من الوصول والدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، دون تحديد سبب أو مدة للحظر - حسبما أفادت رويترز اليوم (الجمعة).

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصريحات الإعلامي التركي فهرتين إلتون، الأربعاء، والتي انتقد فيها المنصة بسبب "قرارها حظر رسائل التعزية بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وقال إلتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: "هذه رقابة"، مضيفا أن إنستغرام لم يحدد الانتهاكات والمخالفات السياسة التي تم بسببها حذف هذه المنشورات.

ونشرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) القرار على موقعها الإلكتروني اليوم. في حين لم يصدر حتى الآن رد من شركة Meta، الشركة الأم لـ Instagram.