مهرجان كرة القدم الأكبر في العالم ينطلق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وسواء كنتم تتابعون المباريات من الأريكة في المنزل، من المكتب أو حتى من السيارة، فقد أطلقت جوجل اليوم (الاثنين) طريقتين جديدتين ومتقدمتين ستوصلكم إلى الملعب من أي مكان. إذا كنتم تبحثون عن أحدث النتائج، تتنقلون إلى أقرب حانة أو ترغبون في ملخص ذكي لأهم اللحظات، فهذه هي الأدوات الأربعة التي يجب أن تعرفوها استعدادًا لكأس العالم 2026.

١. تحديثات في الوقت الفعلي ونتائج على شاشة القفل (بحث Google)

نافذة البحث المعروفة تتم ترقيتها وتوفر جميع البيانات بشكل مرئي وسريع. بحث بسيط عن المباراة (مثلاً "المكسيك ضد جنوب أفريقيا") سيعرض لكم فوراً جدول المباريات، التشكيلات، جداول المجموعات، تحليلات إحصائية وفيديوهات من شبكات التواصل الاجتماعي.

الميزة التي يجب أن تعرفوها: لكي لا تضطروا لفتح الهاتف كل دقيقة، جوجل تتيح تثبيت نتائج المباراة مباشرة على شاشة القفل لأجهزة أندرويد و-iOS (من خلال ميزة الأنشطة الحية Live Activities). التحديثات ستظهر تلقائياً قبل، خلال وبعد كل مباراة.

2. الغوص في التكتيك مع وضع الذكاء الاصطناعي في البحث (وضع الذكاء الاصطناعي)

هذا العام، محرك البحث يتحول إلى مساعد شخصي ذكي بفضل وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode). بالإضافة إلى إمكانية حجز التذاكر بشكل ذكي (Agentic Booking)، يمكنكم طرح أسئلة معقدة حول قوانين اللعبة، تاريخ اللاعبين أو تحليل التشكيلات التكتيكية.

مخططات مخصصة: إذا رغبتم في فهم، على سبيل المثال، متى يستخدم المدربون تشكيلًا تكتيكيًا معينًا وما هي مزاياه، فإن وضع الذكاء الاصطناعي سيُنتج لكم مخططًا بصريًا وتفاعليًا مصممًا خصيصًا لسؤالكم. هذه الميزة متاحة حاليًا لمشتركي Premium (في باقات Pro و Ultra) وستُفتح مجانًا تمامًا لجميع المستخدمين في نافذة البحث خلال الصيف القادم.

3. نتجه إلى اللعبة (وإلى الحانة): التحسينات في Maps وWaze

إذا كنتم من المحظوظين وتتواجدون في المدن المستضيفة، أو إذا كنتم ببساطة تبحثون عن المكان المثالي لمشاهدة المباراة مع الأصدقاء، غوغل تقوم بتحديث أنظمة الملاحة الخاصة بها:

نتائج مباشرة على Waze: لأول مرة، تطبيق الملاحة الشهير سيعرض لكم نتائج المباريات مباشرة على الشاشة - في كل مرة تكون سيارتكم متوقفة تمامًا (عند إشارة المرور أو في ازدحام). بالإضافة إلى ذلك، سيعرض التطبيقان تحديثات في الوقت الحقيقي عن إغلاقات الطرق، شوارع المشاة والتغييرات في المواصلات العامة حول الملاعب.

تحديد أماكن مشاهدة على الخرائط: لم تحصلوا على تذكرة؟ يمكنكم استخدام أمر حر في النص أو بالصوت في Google Maps، مثل: "ابحث لي عن طاولة لأربعة أشخاص في الساعة 19:30، في مكان يمكنني فيه مشاهدة مباراة المونديال ولقاء مشجعين آخرين".

4. خذ التعاطف خطوة إلى الأمام مع تطبيق Gemini

مساعد الذكاء الاصطناعي من جوجل، Gemini، يتحول خلال البطولة إلى مركز معلومات ديناميكي. فهو قادر على استخراج نتائج مباشرة، لحظات بارزة وبيانات، وترجمة الإجابات النصية الجافة إلى رسوم بيانية، فيديو وصور محدثة من الملاعب.

تحولوا إلى لاعبين في فريقكم: جوجل تطلق قوالب Nano Banana الجديدة في تبويب Images لمنصة Gemini. كل ما عليكم فعله هو رفع صورتكم، والذكاء الاصطناعي سيدمجكم داخل مشاهد رسمية من كأس العالم – وأنتم ترتدون زي الفريق المفضل عليكم، تحتفلون بتسجيل هدف في ملعب ممتلئ أو تقومون بإنقاذ بطولي من على خط المرمى.

ملخص صباحي تلقائي (Scheduled Actions): مشتركو البريميوم (Plus, Pro و-Ultra) يمكنهم إعداد مهمة مجدولة، واستلام كل صباح مباشرةً على أجهزتهم ملخصًا شخصيًا لأخبار الرياضة (Soccer News Digest) يركّز على الفرق واللاعبين المفضلين لديهم – بشكل تلقائي في الوقت والطريقة التي يختارونها.