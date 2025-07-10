الإنترنت على وشك التغيير: OpenAI ستنافس غوغل وتطلق متصفحًا جديدا

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من المتوقع أن تطلق شركة OpenAI قريبًا متصفح إنترنت جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك حسبما أفادت اليوم (الخميس) وكالة الأنباء رويترز. من المتوقع أن ينافس المتصفح الجديد متصفح كروم الشهير من جوجل. ووفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع، يهدف المتصفح الجديد إلى تغيير جذري في طريقة تصفح المستخدمين للإنترنت. هذه الخطوة ستمنح شركة OpenAI وصولًا أكثر مباشرة إلى أحد أعمدة نجاح جوجل – بيانات المستخدمين.

تراهن شركة المنازل الاصطناعية، المالكة لتطبيق ChatGPT، على أن مستخدميها، البالغ عددهم نصف مليار، سيتمكنون من اختيار طريقتهم الخاصة في تصفح الإنترنت. صُمم المتصفح الجديد للحفاظ على بعض تفاعلات المستخدم ضمن واجهة تشبه واجهة الدردشة، بدلاً من نقلها إلى مواقع خارجية.

تشير مصادر المقال إلى أن المتصفح جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا لشركة OpenAI لدمج خدماتها في حياة المستخدمين اليومية والعملية. ورفضت الشركة التعليق. ووفقًا للمصادر، سيسمح المتصفح الجديد لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة بدمج منتجاتها من الوكلاء الذكيين مباشرةً في تجربة التصفح، وتنفيذ إجراءات نيابةً عن المستخدم.

قد يُلحق المتصفح الجديد ضررًا بنموذج الربح الخاص بشركة Alphabet، الشركة الأم لجوجل، والذي يعتمد بشكل كبير على الإعلانات المُستهدفة. يوفر كروم بيانات المستخدم التي تُمكّن جوجل من تحسين الإعلانات وتحقيق الإيرادات، كما يُوجّه زيارات البحث إلى محرك بحث جوجل افتراضيًا.

في مايو الماضي، أعلنت جوجل عن تصعيد في المنافسة بين الشركتين، من خلال دمج أدوات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا في منتجاتها. من بين أمور أخرى، كشفت الشركة عن ميزة تُمكّن البحث المُدعّم بالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن قدرات استدلال أكثر تطورًا ومعالجة متعددة الوسائط. يُمكن للنموذج الجديد التعمق أكثر للإجابة على أسئلة المتابعة في المحادثة وتوفير روابط ذات صلة للمعلومات على الإنترنت. سيتم إضافته قريبًا إلى عمليات بحث جوجل وشريط البحث في التطبيق.