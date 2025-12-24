روسيا تخطط لبناء محطة طاقة نووية على القمر خلال العقد المقبل

أعلنت روسيا عن خطط لبناء محطة طاقة نووية على سطح القمر بحلول عام 2036، في خطوة تهدف إلى دعم برنامجها الفضائي القمري وتزويد محطة أبحاث قمرية مشتركة مع الصين بالطاقة، في ظل تسارع المنافسة الدولية لاستكشاف القمر.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في بيان رسمي إنها وقّعت عقدًا مع شركة لافوشكين المتخصصة في الصناعات الفضائية لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن المحطة ستوفر الطاقة اللازمة للمركبات الجوالة، والمرصد القمري، والبنية التحتية لمحطة الأبحاث الدولية الروسية-الصينية على القمر.

ورغم أن روسكوسموس لم تذكر صراحة أن المحطة ستكون نووية، إلا أن مشاركة مؤسسة روساتوم النووية ومعهد كورتشاتوف للأبحاث النووية، تؤكد الطابع النووي للمشروع.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه موسكو لاستعادة مكانتها كقوة فضائية كبرى، بعدما تراجعت في السنوات الأخيرة خلف الولايات المتحدة والصين، خاصة بعد فشل مهمة لونا-25 في أغسطس 2023، حين تحطمت المركبة غير المأهولة أثناء محاولة الهبوط على القمر.

وكان رئيس روسكوسموس دميتري باكانوف قد صرّح في وقت سابق بأن من أهداف الوكالة نشر محطة طاقة نووية على القمر إلى جانب استكشاف كوكب الزهرة، الذي يُعرف بـ"توأم الأرض".

ويُنظر إلى القمر باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار مناخ الأرض، إذ يساهم في تثبيت ميلان محورها ويتحكم في ظاهرة المد والجزر، ما يجعله محور اهتمام متزايد للقوى الفضائية الكبرى.