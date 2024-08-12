خبراء يطلقون تحذير شديد من الأخطار القاتلة لاستخدام أسرة التسمير

أطلقت جمعية مكافحة السرطان حملة توعية اليوم (الاثنين)، تحذر من أن الإشعاع المنبعث من أسرة التسمير حيث تشدد على أنها أكثر خطورة من إشعاع الشمس العادي. وتأتي الحملة "في ظل الاستخدام المتزايد لأسرة التسمير في أشهر الصيف، يتم تشخيص المزيد والمزيد من حالات سرطان الجلد."

تؤكد جمعية مكافحة السرطان أن سرطان الجلد هو المرض الأكثر خطورة وفتكاً بين أنواع سرطان الجلد المختلفة. وفقا لتقديرات جمعية السرطان، في عام 2023 تم تشخيص ما يقرب من 2000 امرأة ورجل أصيبوا بسرطان الجلد الخبيث.

Avshalom Sassoni/FLASH90

تنبعث من أسرة التسمير الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب أضرارًا صحية تراكمية. يؤدي التعرض المفرط لهذه الأشعة إلى تلف العينين، والتجاعيد المبكرة للجلد، وبقع متعددة، وآفات ما قبل السرطان، والحروق، وخطر حقيقي للإصابة بسرطان الجلد والورم الميلاني.

بالفعل في عام 2009، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) الإشعاع الشمسي، وكذلك الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في أجهزة التسمير، على أنها مواد مسرطنة للإنسان (المجموعة 1)، على غرار التبغ والأسبستوس، وقد أظهرت الدراسات أن استخدام أسرة التسمير يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالميلانوما، خاصة عند استخدامها بشكل متكرر أو عند البدء باستخدامها في سن مبكرة.