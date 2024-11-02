"أرخص وأدق": كيف تعمل المنظومة الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ والمسيرات باستخدام الليزر؟

تتوقع إسرائيل أن يبدأ تشغيل نظام الدفاع الجديد والرائد "ماجن أور" (الدراع الضوئي) في غضون عام من اليوم - حسبما أفادت شبكة سي إن إن اليوم (السبت). يستخدم النظام تقنية الليزر القوية لاعتراض عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار وقذائف الهاون.

ونقل مقال سي إن إن عن المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية إيال زمير قوله إن "ماغن أور" ستجلب معها "حقبة جديدة من القتال". كما أفادت التقارير أن إسرائيل وقعت هذا الأسبوع صفقة تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار شركتا رفائيل وإلبيت – المسؤولات بصورة مشتركة على المنظومة- من أجل توسيع إنتاجها.

Spokesperson at the Ministry of Defense

كيف تعمل منظومة"ماغين أور"؟

تعتمد منظومة ماغن أور، المعروفة باسم "الشعاع الحديدي"، على أسلحة الليزر للحماية من الصواريخ والقذائف وقنابل الهاون في المدى القصير وضد الأجسام الطائرة بما في ذلك الحوامات والأجسام الطائرة المسيرة والطائرات بدون طيار.

في الواقع، يتم "الضرب" ضد الجسم المتحرك باستخدام جهاز استشعار حراري. بعد الرصد، يطلق النظام شعاع ليزر قويً يدمر القنبلة بإحدى طريقتين: عن طريق تنشيط العبوة الناسفة وهي لا تزال في الهواء، أو عن طريق تدمير الأجزاء المهمة من العبوة الناسفة التي تحيد القنبلة.

ولن تحل المنظومة مكان "القبة الحديدية" أو "مقلاع داود" بل سيكون طبقة إضافية. وهذا نظام رخيص للغاية (تكلفة الاعتراض صفر تقريبًا، وفقًا لرافائيل)، وبالتالي فمن المحتمل أن يفضل الجيش الإسرائيلي استخدامه بدلاً من الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن - والتي تكلف حوالي 50 ألف دولار للصاروخ الواحد. وقال الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب لشبكة CNN إن إسرائيل تطلق صاروخين اعتراضيين خلال كل عملية اعتراض.

وقال كاليسكي إن نظام الليزر سيكون فعالا للغاية ضد الطائرات بدون طيار. الطائرات بدون طيار والمسيرات هي نقطة الضعف في نظام القبة الحديدية. من ناحية أخرى، يتم اعتراض الصواريخ الباليستية بواسطة أنظمة "السهم 2" Arrow 2 و"السهم 3" Arrow 3 - ومن المحتمل أن يستمر اعتراضها من قبل هذه الأنظمة، حتى البدء باستخدام نظام "ماغن اور".