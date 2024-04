عمال مؤيدون للفلسطينيين استولوا على مكتب مسؤول في جوجل في كاليفورنيا | شاهدوا الفيديو

ضجة في وادي السلكون: قام عدد من أعضاء مجموعة عمال تطلق على نفسها No Tech For Apartheid والذين اعتقالهم ليلة أمس، بعد أن اعتصموا في مكتب الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود كاليفورنيا، توماس كوريان، لأكثر من ثماني ساعات. العمال قاموا بذلك مطالبين الشركة بإيقاف العمل في إسرائيل ضمن مشروع نيمبوس، حيث فازت بالمشروع إلى جانب أمازون في مشروع الحكومة السحابي الذي يقدر وفقًا للتقارير بحوالي 1.2 مليار دولار.

قام العمل ببث تسلسل الأحداث ببث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعية والسيطرة على المكتب، ويمكن رؤية بوضوح في الفيديو أنهم كان لديهم الفرصة للمغادرة طوعًا. ومع ذلك، رفض العاملون - الأعضاء في المجموعة المؤيدة للفلسطينيين - المغادرة وتم اعتقالهم من قبل الشرطة المحلية، وبعد ذلك قامت الشركة بإخراجهم إلى إجازة إجبارية

https://twitter.com/i/web/status/1780424513810812967