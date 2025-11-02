تشكيلة أيفون 17: أهم المميزات وأبرز العيوب

أطلقت شركة آبل هذا العام مجموعة هواتفها الجديدة آيفون 17 و17 برو و17 برو ماكس وآيفون إير، مع وعود بأن تكون أكثر تطوراً مقارنة بالإصدارات السابقة. وقد خضعت الأجهزة الأربعة منذ صدورها لتحليل خبراء التكنولوجيا، الذين أشاروا إلى تفوقها على صعيد الأداء، بينما شعروا بخيبة أمل بسبب غياب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

آيفون 17

المزايا: سعر ثابت مثل العام الماضي، ضعف سعة الذاكرة، أداء شريحة ممتاز، شاشة بسلاسة أكبر، ونظام iOS 26 مع تحديث بصري.

العيوب: أداء الكاميرا المقربة ضعيف، وقلة ميزات الذكاء الاصطناعي.

وصف موقع تومس غايد الهاتف بأنه "واحدة من أفضل الصفقات من حيث القيمة مقابل السعر"، مشيراً إلى أن ضعف الذكاء الاصطناعي يضعه خلف منافسيه مثل بيكسل 10.

آيفون 17 برو

المزايا: تصميم جديد، أداء رائد للشريحة، كاميرا مرنة للصور الذاتية، تكبير بصري حتى 4 مرات، وشحن أسرع.

العيوب: ارتفاع السعر 100 دولار، وغياب ميزات الذكاء الاصطناعي الرئيسية.

حسب صحيفة ذا غارديان، يعد الهاتف أول إصدار بتصميم مختلف منذ سنوات، ولكنه يواجه منافسة قوية من إير و17 العادي وبيكسل 10 برو.

آيفون 17 برو ماكس

المزايا: تصميم متين، معالج قوي ونظام تبريد بالغرفة البخارية، كاميرا بدقة 48 ميغابكسل وتقريب بصري 8 مرات، شاشة أكثر سطوعاً، كاميرا أمامية ذكية، عمر بطارية أطول وشحن أسرع.

العيوب: أثقل وأسمك، وميزات الذكاء الاصطناعي محدودة.

ويشير موقع زي دي نت إلى أن التحديثات غير كافية لملاك الإصدارين 15 و16 برو ماكس لتبرير الشراء.

آيفون إير

المزايا: تصميم نحيف، هيكل من التيتانيوم، شاشة كبيرة، شريحة سريعة، كاميرا أمامية ذكية.

العيوب: لا عدسة تقريب، لا شحن سريع، ارتفاع حرارة بروز الكاميرا، وميزات الذكاء الاصطناعي متأخرة عن المنافسين.

وصف موقع إنغادجت الهاتف بأنه "ناجح في التصميم والأناقة"، بينما أشار CNN إلى محدودية البطارية وغياب كاميرات الزاوية الواسعة والتقريب.

على الرغم من الأداء المتميز وشاشات أكثر سلاسة، يظل غياب الذكاء الاصطناعي المتقدم نقطة ضعف رئيسية مقارنة بمنافسي آبل، مما يضع المستخدمين أمام خيار صعب بين الابتكار والوفاء بالسعر.