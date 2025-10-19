الهجوم السيبراني الايراني الذي استهدف وزراء إسرائيليين

ثلاثة وزراء في الحكومة الإسرائيلية أصبحوا هدفاً لهجوم سيبراني - مصدره على ما يبدو من إيران. كجزء من الهجوم: محاولات لاختراق هواتفهم المحمولة وصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهم وسحب معلومات حساسة. جهاز الشاباك منخرط بالتحقيق لكنه اختار عدم التعليق. جاء ذلك في تقرير نشره مساء السبت المراسل العسكري لقناة i24NEWS العبرية، يانون شالوم ييتاح.

من بين الوزراء الذين يتعرضون للهجوم في الأسابيع الأخيرة ويمكن ذكر أسمائهم: الوزيرة ماي غولان، التي تم تسجيل محاولات اختراق في ممتلكاتها الرقمية خلال عدة ليالٍ وفي ساعات الصباح الباكر. وفي الرد على توجه i24NEWS، لم تنكر ذلك.

وجاء في رد الوزيرة ماي جولان: "أشكر أجهزة الأمن التي تعمل على حمايتي وتأمين سلامتي، ولن أعلق على تفاصيل استخباراتية سرية. وبدون أدنى شك: سأواصل العمل بلا خوف في جبهة الإعلام في العالم - بغض النظر عن عدد الجهات المعادية التي تضعني في دائرة الاستهداف".