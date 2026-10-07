نوبل الكيمياء 2026 يذهب إلى عالمين فرنسي وياباني لحل لغز "جزيئات المرآة"

جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2026 ستُمنح للعالمين أنري كاجان وكانسو سوي لحلهما لغز "جزيئات المرآة" - الجزيئات التي تظهر في شكلين، كل واحد منهما صورة مرآة للآخر. هكذا أعلن اليوم (الأربعاء) الجهة المانحة للجائزة.

كاغان، البالغ من العمر 95 عامًا، هو كيميائي فرنسي، وسوئي، البالغ من العمر 76 عامًا، هو كيميائي ياباني. عملهم استند إلى اكتشاف الكيميائي الفرنسي لويس باستور من القرن التاسع عشر.

العديد من الجزيئات الضرورية للحياة توجد في شكلين، كما هو الحال بين اليد اليمنى واليد اليسرى. رغم أن الحديث يدور عن جزيئات ذات بنية متشابهة، إلا أن الشكلين قد يملكان خصائص وتأثيرات مختلفة. الكائنات الحية تستخدم تقريبًا دائمًا أحد الشكلين فقط - وهي ظاهرة شغلت الكيميائيين لأكثر من مئة عام.

أظهر بحث كاجان وسوي كيف يمكن جعل التفاعلات الكيميائية تفضل إنتاج أحد أشكال المرآة للجزيء. القدرة على إنتاج الشكل المطلوب بشكل انتقائي لها أهمية كبيرة لصناعة الأدوية، حيث أن الأشكال المختلفة لنفس الجزيء قد تكون لها تأثيرات مختلفة على الجسم.

سوي قال في المؤتمر الصحفي للجنة نوبل إن هذا هو "اليوم الأكثر إثارة في حياتي"، وأضاف أنه سعيد بتقاسم الجائزة مع البروفيسور كاغان. وبحسبه، كان يتسوق عندما تلقى الخبر.

الاثنان سيقتسمان جائزة مالية قدرها 12 مليون كرونة سويدية، أي حوالي 1.2 مليون دولار. ستُمنح لهما الميداليات في حفل بمدينة ستوكهولم في العاشر من ديسمبر.