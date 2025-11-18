"مؤتمر الصناعة والتكنولوجيا 2025 في تل أبيب:تعزيز الشراكات لمرحلة ما بعد الحرب"

افتُتح صباح اليوم في تل أبيب مؤتمر الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2025، بمشاركة المئات من أبرز الشخصيات في قطاعات الصناعة والاقتصاد والتكنولوجيا في إسرائيل، بينهم رواد أعمال وخبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون وممثلون عن قطاع التكنولوجيا المتطورة.

ويتضمن المؤتمر سلسلة جلسات ولقاءات تبحث التحديات والفرص التي تواجه الصناعة الإسرائيلية في ظل التغيرات الاقتصادية والأمنية العالمية.

وافتتح الرئيس إسحاق هرتسوغ المؤتمر مؤكدًا صمود الاقتصاد الإسرائيلي. وقال: "بعد عامين من حرب صعبة أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد والصناعة، يمكننا أن نبدأ بالنظر إلى الأمام. لدينا اقتصاد قوي تدعمه صناعة مؤثرة تشكّل مفتاحًا ليس فقط لعودة النمو، بل للتعافي وإعادة البناء".

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا سياسيًا وتجاريًا، تعزيز اتفاقيات التجارة، تقليص البيروقراطية، والانخراط في شراكات عالمية، إلى جانب دمج الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس.

واستغل الدكتور رون تومر، الرئيس المنتهية ولايته لاتحاد الصناعيين، المنصة لتوجيه انتقاد حاد لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وقال: "أسمع وزير المالية يقول إن نجاح الاقتصاد الإسرائيلي معجزة. نجاح الاقتصاد ليس معجزة، بل هو نتيجة عمل الصناعيين والقطاع التجاري الذين يبذلون الجهد لتحقيق هذه النتائج، وليس نتيجة الإدارة الاقتصادية للوزير".

ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه اتحاد الصناعيين، إلى تعزيز الحوار بين الحكومة وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا، إلى جانب تكريم الدكتور تومر على قيادته خلال سنوات مليئة بالتحديات، من التعامل مع جائحة كورونا إلى دعم الصناعة خلال الحرب الأخيرة.

واختتم هرتسوغ كلمته قائلاً: "هذا مكان لمواجهة التحديات وصناعة الفرص الجديدة للصناعة الإسرائيلية"، مشيدًا بدور القادة الصناعيين والشركاء الحكوميين في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني.