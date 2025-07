"هاتف ذكي في الفضاء" ||إطلاق قمر اصطناعي إسرائيلي جديد وهذه مهمته

أُطلق قمر الاتصالات الإسرائيلي "درور 1" إلى الفضاء الليلة الماضية (السبت-الأحد) على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس". وهو قمر اتصالات ثابت المدار، سيخدم إسرائيل على مدى الخمسة عشر عامًا القادمة. أُطلق القمر من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

يتضمن قمر "درور 1"، الذي طورته شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية - التي قادت برنامج الفضاء الوطني الإسرائيلي منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع إطلاق القمر الصناعي الأول "أوفيك 1"، تقنيات متطورة صُنعت جميعها في إسرائيل. ومن بين مزاياه، أنه مُجهز بحمولة اتصالات رقمية متقدمة وقدرات تُعرف في الصناعة باسم "هاتف ذكي في الفضاء"، مما يتيح مرونة تشغيلية طوال سنوات تشغيله.

https://x.com/i/web/status/1944258977774055912