تتفوق على آبل : سامسونج تكشف عن أنحف جهاز حتى الآن

كشفت شركة سامسونج ليلة أمس (الاثنين والثلاثاء) عن أنحف جهاز لها حتى الآن - Galaxy S25 Edge - الذي يبلغ سمكه 5.8 ملم فقط (مقارنة بـ 7.2 ملم لجهاز Galaxy S25). ويسمح الإطلاق للشركة الكورية الجنوبية العملاقة بالتنافس مع شركة أبل، والتي يقال إنها تخطط لإطلاق جهاز مماثل وأنحف في سبتمبر/أيلول المقبل، والذي من المرجح أن يطلق عليه اسم iPhone 17 Air.

وكما ذكرنا، يبلغ حجم شاشة الجهاز 6.7 بوصة، ويزن 163 جرامًا، ويتضمن إعداد التصوير الخاص به تقريب بصري X2، وعدستين فقط - عدسة واسعة بدقة 200 ميجابكسل وعدسة إضافية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. وزعمت الشركة أن الدقة توفر صورًا أكثر حدة ووضوحًا، وتسمح بالتركيز على مناطق معينة من الصور وتكبيرها دون فقدان الجودة بشكل كبير.

Samsung PR

ويأتي الهاتف مزودًا بغطاء قوي من التيتانيوم، مما يوفر متانة كبيرة، كما تم طلاء شاشته لأول مرة على هاتف محمول بزجاج جديد ومتين للغاية - من سلسلة "Gorilla Glass" من شركة Corning - Ceramic 2. ويتضمن هاتف Galaxy S25 Edge أقوى معالج من شركة Qualcomm حاليًا - Snapdragon 8 Elite. وبالإضافة إلى ذلك، وعدت الشركة بأنه لا يسخن أثناء الاستخدام لفترة طويلة. ويأتي الجهاز مزودًا ببطارية أنحف وأصغر حجمًا من الأجهزة الأخرى في السلسلة - بسعة 3900 مللي أمبير فقط، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي.

Samsung PR

يتوفر هاتف Galaxy S25 Edge للطلب المسبق في إسرائيل بثلاثة ألوان: الفضي، والأسود، والأزرق الجليدي، بدءًا من صباح اليوم، على موقع سامسونج الإلكتروني في إسرائيل، ومن بعض مزودي خدمات الهاتف المحمول والشبكات الرئيسية. وفي الوقت نفسه، ستبدأ المبيعات في نقاط البيع في 30 مايو/ايار.

وتبلغ أسعار التجزئة الموصى بها من الشركة 4400 شيكل للنموذج بسعة تخزين 250 جيجابايت، و4900 شيكل للنموذج بسعة 512 جيجابايت. سيحصل أصحاب الطلب الأول على ذاكرة مضاعفة مجانية ومجموعة من الملحقات بسعر خاص. إلى جانب ذلك، من المحتمل أن تتنافس شركات البيع بالتجزئة المختلفة مع بعضها البعض وتقدم أسعارًا أقل، لذا من المفيد دائمًا التحقق والمقارنة.